Decathlon réduit de 400 euros le prix du vélo Evercross EK28 !

Le vélo électrique Evercross EK28 est parfait pour la ville comme pour les balades. En ce moment, il est en promotion chez Decathlon.

Envie de vous acheter un vélo électrique sans exploser votre budget ? Le vélo Evercross EK28 voit son prix chuter de 400 euros chez Decathlon. Une belle affaire pour un modèle bien équipé, prêt à affronter tous les terrains.

Un vélo électrique qui ne fait pas les choses à moitié

Ce deux-roues mise sur la polyvalence. Ses grandes roues de 28 pouces, sa fourche avant suspendue et ses freins à disque assurent une conduite stable et confortable. C’est valable à la fois sur la route et sur des chemins plus accidentés. Avec ses 7 vitesses, l’Evercross EK28 s’adapte facilement aux montées comme aux trajets plats.

Côté moteur, on retrouve un modèle brushless de 250 W, capable d’atteindre les 25 km/h réglementaires. Il s’accompagne d’une batterie lithium amovible de 36 V / 12 Ah. Avec elle, vous pourrez parcourir entre 35 et 90 km selon le mode choisi. Vous avez le choix entre assistance électrique, tout électrique et fonctionnement classique sans aide.

L’écran LCD de l’Evercross EK28 vous donne par ailleurs toutes les infos utiles. Je citerais comme exemples la vitesse, le niveau de batterie, ou alors le kilométrage. Et pour plus de sécurité, ce vélo électrique s’équipe de phares, d’un garde-boue, d’une béquille et même d’une sonnette.

Pourquoi cette promo sur l’Evercross EK28 vaut-elle le coup ?

À 799,99 euros, ce vélo affiche un rapport qualité-prix bluffant. On trouve rarement une telle combinaison d’équipements, d’autonomie et de confort à ce niveau de tarif. Et avec 400 euros de réduction, l’Evercross EK28 est l’un des meilleurs plans du moment. Avec lui, vous pourrez aisément passer à l’électrique sans vous ruiner.

Le fait que la batterie du vélo soit amovible est en outre un vrai plus. De fait, vous pouvez la recharger facilement chez vous ou au bureau. Vous pouvez également la sécuriser en la retirant lorsque vous laissez votre vélo dehors. Et grâce à son poids raisonnable (27 kg), l’Evercross EK28 reste maniable au quotidien.

Pour finir en beauté, l’achat chez Decathlon rassure, que ce soit côté livraison, service client ou garantie. Mais attention, à ce prix-là, les stocks risquent de s’envoler en un clin d’œil. Je vous conseille donc de faire vite !

