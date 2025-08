Le vélo électrique Day Sport RC à moins de 899€ chez Decathlon !

Le vélo électrique Day Sport RC passe sous la barre des 900€ chez Decathlon ! Et c’est une occasion en or pour s’équiper sans se ruiner. Avec beaucoup d’atouts techniques et un design urbain, ce deux-roues offre un excellent rapport qualité-prix !

Idéal pour les trajets du quotidien ou les balades du week-end, il allie performance et accessibilité. Dépêchez-vous, ce tarif promo ne durera pas ! Pourquoi craquer ? Parce qu’à ce prix-là, vous roulerez électrique pour le coût d’un vélo classique haut de gamme. Pas mal !

Un design sportif et épuré pour la ville

Avec son cadre aluminium léger et ses roues de 28 pouces, le Day Sport RC affiche un look résolument moderne et dynamique. Il est parfait pour les déplacements urbains. Son poids plume de 23 kg et sa transmission par courroie Gates Carbon en font un vélo agile, silencieux et sans entretien. Que vous soyez en mode balade ou trajet quotidien, ce deux-roues électrique vous promet une conduite fluide et sans efforts.

Puissance et autonomie : le combo gagnant

Équipé d’un moteur Bafang 250W (45 Nm de couple), le Day Sport RC offre une assistance électrique réactive jusqu’à 25 km/h, idéale pour les montées ou les longs trajets. Sa batterie amovible 460 Wh vous garantit jusqu’à 80 km d’autonomie* – de quoi parcourir la ville sans stress. Et avec ses freins à disque et ses pneus anti-crevaison, la sécurité est au rendez-vous, même sous la pluie !

Pratique au quotidien, même chargé

La version RC (Rear Carrier) inclut un porte-bagages arrière ultra-solide (25 kg de charge) pour transporter vos affaires en toute sérénité. Ajoutez à cela des éclairages intégrés, une sonnette, des garde-boues et une béquille, et vous obtenez un vélo 100 % prêt pour la ville. Son guidon ergonomique et son écran intégré (vitesse, batterie, modes d’assistance) simplifient encore l’expérience utilisateur.

Garantie et SAV : l’assurance tranquillité

Chez YEEP.ME, la qualité ne s’arrête pas à l’achat : le Day Sport RC bénéficie d’une garantie totale de 2 ans (mécanique et électronique) avec réseau de réparateurs en Europe (France, Belgique, Allemagne…). Un support technique dédié est également disponible en ligne pour répondre à toutes vos questions.

Un vélo électrique premium à moins de 900 € ? C’est chez Décathlon !

Avec son rapport qualité-prix imbattable, le Day Sport RC se donc positionne comme l’un des meilleurs vélos urbains électriques du marché. Entre son design élégant, ses performances et son entretien minimaliste, il coche toutes les cases pour séduire les citadins exigeants. Alors, prêt à passer à l’électrique sans vous ruiner ? Décathlon vous attend !

