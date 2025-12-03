Le come-back surprise : pourquoi Peugeot veut ressusciter un modèle abandonné

Peugeot fait un coup de théâtre avec le retour de la 108 ! Alors que l’industrie automobile tourne le dos au passé, le constructeur au lion prépare le retour surprise d’un de ses modèles iconiques, pourtant retiré des catalogues. Nostalgie, opportunité marketing ou véritable pari technique ?

Nous décryptons les raisons de cette résurrection qui agite la planète auto. Entre héritage et électrification, découvrez pourquoi ce come-back pourrait bien secouer le marché et réveiller vos souvenirs. Préparez-vous à un retour en grande pompe !

Le destin de la future Peugeot 108 se joue à Bruxelles, pas dans les usines

Alors que l’on pensait la Peugeot 108 définitivement rangée au garage des souvenirs depuis 2022, un espoir de retour inattendu se profile. Et il ne vient pas des bureaux d’études de Sochaux, mais bien des couloirs de la Commission européenne à Bruxelles. L’institution s’apprête en effet à annoncer la création d’une nouvelle catégorie de véhicules.

Elle est inspirée des kei cars japonais, visant à permettre la production de petites citadines simples et réellement abordables. Pour Peugeot, ce cadre réglementaire assoupli pourrait être la clé pour réinvestir le segment A, qu’elle a dû abandonner.

« Si le cadre existe, il y aura une place pour Peugeot »

Le patron de la marque, Alain Favey, ne cache pas son intérêt. Il rappelle que Peugeot a vendu plus d’un million de voitures dans ce segment par le passé et affirme que si cette nouvelle catégorie permet de fabriquer des petites voitures avec des bénéfices, la marque y aura « évidemment une place ».

Cependant, il pose une condition sine qua non : sans ce cadre réglementaire plus souple, aucune petite Peugeot d’entrée de gamme ne verra le jour. La raison est économique : aujourd’hui, les normes de sécurité et d’équipement imposées rendent impossible la rentabilité d’une voiture à très bas prix.

L’objectif européen : des électriques accessibles entre 15 000 et 20 000 euros

Le projet de « E-Car » européen a un objectif clair : permettre l’émergence de petites électriques autour de 15 000 à 20 000 €, un Graal aujourd’hui inatteignable avec la réglementation actuelle. L’idée est d’alléger certaines exigences, notamment sur les systèmes de sécurité active complexes, pour ces modèles spécifiques tout en restant bien au-dessus des simples quadricycles. Cette philosophie est partagée par d’autres constructeurs comme Renault, qui y voit une opportunité de réduire les coûts de ses futures citadines.

Le dilemme : simplicité versus sécurité

Le cœur du débat réside dans l’équilibre entre accessibilité et protection. Alain Favey le souligne : chaque équipement de sécurité imposé, bien qu’utile, a un coût qui se répercute sur l’acheteur final. Pour que le retour d’une citadine abordable soit viable, il faudra que la future réglementation accepte une certaine simplification. L’enjeu est de taille, car il s’agit aussi de répondre à la baisse du marché européen en proposant des véhicules adaptés aux budgets les plus serrés.

En attendant le feu vert de l’Europe

Ainsi, le destin d’une éventuelle nouvelle Peugeot 108, qui serait probablement développée en commun avec d’autres marques de Stellantis, est entre les mains des législateurs. Tant que Bruxelles n’aura pas précisé les contours de cette nouvelle catégorie et trouvé le compromis entre simplicité rentable et sécurité essentielle, Peugeot restera dans l’expectative. La balle est dans le camp de l’Europe pour redonner – ou non – sa chance à la petite lionne.

