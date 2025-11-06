Peugeot X Fortnite : L’alliance inattendue du jeu vidéo et un concept-car

Quand Peugeot rencontre Fortnite, l’automobile entre dans une nouvelle dimension ! Le constructeur français a choisi l’univers du jeu à succès pour dévoiler en avant-première son concept-car Polygon, préfigurant la future 208.

Dès le 10 novembre 2025 à 10h11, explorez Peugeot Polygon City, une île exclusivement conçue par Gameloft, et découvrez son volant révolutionnaire Hypersquare. Un coup de communication audacieux qui marie design automobile et culture gaming.

Peugeot mise sur Fortnite pour dévoiler son avenir

L’avenir de Peugeot s’écrit en pixels ! Le constructeur au lion dévoile son concept-car Polygon, une vision audacieuse qui préfigure la future 208 attendue pour 2027. Mais innovation suprême : sa première présentation mondiale aura lieu dans l’univers de Fortnite.

Dès le 10 novembre 2025 à 10h11 précises, les joueurs pourront explorer Peugeot Polygon City, une île créée spécialement par Gameloft. Un coup de communication inédit pour un constructeur français qui mise sur le gaming pour séduire la nouvelle génération.

Le volant Hyper Square : une innovation dans l’habitacle

La pièce maîtresse de ce concept-car réside dans son poste de pilotage. Place au volant Hyper Square, qui abandonne la forme ronde traditionnelle pour un design rectangulaire révolutionnaire. Cette innovation, associée à des commandes électriques digitales, promet de transformer radicalement l’expérience de conduite.

Les designers y voient également un gain d’espace précieux, particulièrement au niveau de la colonne de direction. L’habitacle s’orne par ailleurs d’un immense écran incurvé de 21 pouces, appelé à équiper les futurs modèles de série.

#Peugeot franchit une nouvelle étape. Dans Fortnite #PeugeotPolygonCity va révéler le Concept Car Peugeot Polygon d’une manière totalement inédite. Accès à partir du 10 novembre. #Gaming pic.twitter.com/EIxGu02BxA — Peugeot France (@PeugeotFR) November 5, 2025

Une stratégie numérique bien rodée

En choisissant Fortnite comme vitrine, Peugeot suit la voie tracée par Tesla qui y avait présenté son Cyber Truck en 2024. Cette approche permet de toucher des millions de joueurs, souvent jeunes, qui n’ont peut-être pas encore le permis ni les moyens d’acheter une voiture, mais représentent les clients de demain. La marque française comprend l’importance de se créer une image cool et technologique auprès de cette audience, essentielle pour son avenir.

Des enjeux industriels colossaux

Derrière le coup médiatique se cachent des défis bien réels. Le Polygon sert de laboratoire pour la prochaine génération de 208, un modèle crucial pour les ventes européennes de Peugeot. Ce futur véhicule s’appuiera sur la plateforme STLA Small du groupe Stellantis, capable d’accueillir indifféremment des motorisations électriques et thermiques. Une flexibilité indispensable alors que les versions essence représentent encore plus de 90% des ventes de l’actuelle 208.

Du concept à la réalité : le grand saut

Reste à savoir quelle part de cette vision futuriste se concrétisera dans la 208 de série. Si les immenses surfaces vitrées et le design ultra-radical seront certainement assagis, la direction est donnée : Peugeot mise sur l’innovation technologique et le design disruptif pour se démarquer dans le segment ultra-concurrentiel des citadines. Le constructeur devra transformer cette audace conceptuelle en succès commercial, un pari dont l’issue se jouera dès 2027.

