La Honda N-One E : Une voiture électrique minimaliste à la japonaise !

La micro-citadine 100 % électrique Honda N-One E ambitionne de redéfinir la mobilité urbaine.

Honda frappe fort avec la révélation de la Honda N-One E. Élégante, compacte et polyvalente elle vise à séduire les citadins en quête de durable et de pratique. Avec un design mêlant rétro et modernité, elle suscite déjà l’intérêt des amateurs de « kei cars« .

Un design minimaliste et des fonctionnalités innovantes

Cette nouvelle micro-citadine est l’héritière du modèle thermique N-One, vendu au Japon depuis 2012. La Honda N-One E conserve ses courbes emblématiques tout en y intégrant les codes d’une mobilité moderne. Comptez des grilles aérodynamiques, des ports de recharge frontaux ainsi qu’une silhouette revisitée.

À l’intérieur, Honda a su optimiser l’espace. Des sièges rabattables, un stockage malin et une grande ergonomie dominent. Un tableau de bord épuré, notamment dénué d’écran tactile central, se trouve en outre dans la N-One E. Il contraste avec un écran d’info-divertissement de taille correcte et des boutons robustes pour un contrôle intuitif.

Le point fort de cette citadine électrique réside par ailleurs dans ses capacités V2H (Vehicle-to-Home). Grâce à elles, la voiture sert de générateur électrique pour alimenter appareils domestiques ou équipements en cas de panne. Une touche supplémentaire de praticité pour les aventuriers urbains.

Quelle autonomie pour la Honda N-One E ?

Avec une autonomie estimée à 270 km (norme WLTP), cette citadine électrique cible clairement les usagers urbains. Elle s’équipe aussi d’un moteur de 63 CV, adapté aux contraintes des « kei cars ». L’auto trouve ainsi un équilibre entre puissance et sobriété. Prévue au Japon en septembre 2025, la N-One E arrivera peut-être ultérieurement en Europe. Mais on prévoit des ajustements pour répondre aux attentes locales.

Parmi les principales rivales de ce modèle, on compte la Renault Twingo électrique ou encore la future Volkswagen ID.1. Face à elles, la N-One E représente une tentative audacieuse de Honda pour propulser une nouvelle vague de mini-voitures électriques. Avec elles, sobriété, flexibilité et performance cohabitent harmonieusement.

