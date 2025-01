La révolution électrique arrive en France avec Genesis en 2026

L’arrivée de Genesis en France est l’un des événements les plus attendus de 2026. Cette marque premium de Hyundai s’est déjà bien implantée aux États-Unis et en Corée. Elle ambitionne ainsi de faire ses débuts sur le marché français avec une collection de voitures électriques haut de gamme et à la pointe de la technologie.

Une arrivée stratégique pour électrifier le marché français

Genesis a choisi 2026 pour son grand lancement en France. Ce choix s’aligne parfaitement avec la montée en puissance des véhicules électriques dans le pays. Cette décision s’accompagne de l’ambition de conquérir un marché européen en pleine transition écologique. L’élément clé de cette arrivée sera la présence de Genesis au championnat du monde d’endurance (WEC). C’est un événement prestigieux qui inclut la célèbre course des 24 Heures du Mans. Il soulignera également le savoir-faire technique de la marque.

En termes de distribution en France, Genesis a opté pour une stratégie claire. Elle vendra ses véhicules dans des points de vente dédiés, comme le font les constructeurs Audi ou BMW avec leurs modèles haut de gamme. La marque pourra alors cultiver une image premium sans trop copier ses « cousines » Hyundai. En France, elle proposera exclusivement des véhicules 100 % électriques. Nous devons ce choix à des considérations environnementales et fiscales, notamment l’impact du malus CO2 sur les véhicules hybrides.

Quels modèles Genesis va-t-elle commercialiser en France ?

À son arrivée, Genesis proposera trois modèles électriques destinés à séduire une clientèle exigeante. On a d’abord le GV60, ensuite l’Electrified GV70 et enfin l’Electrified G80. Chacun d’eux bénéficie d’une architecture innovante en 800 V. Elle permet des temps de recharge ultra-rapides, de l’ordre de 19 minutes pour passer de 10 à 80 % de la batterie. Ce détail technologique fera de ces véhicules une alternative séduisante aux autres modèles du marché.

Le GV60 que Genesis prévoit de vendre en France est un SUV coupé. Il repose sur la base e-GMP des Hyundai Ioniq 5 et Kia EV6, mais avec des spécifications premium. D’autre part, l’Electrified GV70 est un grand SUV. Il se positionne comme un concurrent direct du Tesla Model Y dans le segment haut de gamme. Quant à la G80, c’est une berline électrique de 5 m. Elle rivalise avec la BMW i5 et la Mercedes-Benz EQE grâce à sa batterie de 95,4 kWh et une autonomie de 520 km.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn