La fête est finie pour les abonnés français Netflix : payez ou quittez !

Netflix a pris des mesures pour réprimer le partage de mots de passe chez ses abonnés américains et dans d’autres marchés mondiaux. La France en fait partie et les abonnés Netflix français vont donc devoir changer leurs habitudes, mais comment tout cela va se passer ?

Nouvelles règles et outils proposés par Netflix

Selon les nouvelles règles, les abonnés Netflix français ont deux options. D’une part, ils doivent exclure les personnes extérieures à leur foyer principal de leur compte Netflix. Sinon, ils peuvent choisir de payer 8,99 € par mois pour une adhésion supplémentaire. Des changements similaires seront déployés dans de nombreux autres pays prochainement. Les abonnés français Netflix devront donc s’attendre aux mêmes restrictions d’ici quelque temps.

Pour faciliter cette transition, la plateforme de streaming propose des outils aux abonnés actuels. Par exemple, la possibilité de voir les appareils connectés à leur compte et de les supprimer. Mais aussi, la réinitialisation de leur mot de passe. De plus, les utilisateurs qui partagent le compte Netflix d’une autre personne ont une autre possibilité. Ils peuvent effectuer une transition vers un compte qui leur est propre grâce à l’option de « Transfert de profil ».

Les réactions et les perspectives de Netflix vis-à-vis des abonnés français

La répression du partage de mots de passe a suscité des réactions vives de la part des consommateurs. Ces réactions incluent également les abonnés français de Netflix. Cependant, la plateforme de streaming assure aux investisseurs que cette mesure sera bénéfique à sa croissance à long terme.

Selon Greg Peters, co-PDG de Netflix, les résultats des premiers marchés soutenus présentent des similitudes avec les réactions des abonnés aux augmentations de prix. Ces marchés incluent également les abonnés français.

Les annulations initiales sont suivies d’une croissance en termes d’adhésion et de revenus. Cela se produit parce que les emprunteurs s’inscrivent à leurs propres comptes Netflix. De plus, les membres existants achètent des abonnements supplémentaires pour partager avec les personnes de leur choix.

Expansion de la répression du partage de mots de passe

Netflix avait d’abord testé cette fonctionnalité sur les marchés latino-américains. Ensuite, la plateforme l’a étendue à d’autres pays comme le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Portugal et l’Espagne. Cette expansion a eu lieu plus tôt cette année.

Avec le lancement actuel, la répression du partage de mots de passe s’étend à un ensemble plus large de marchés mondiaux. Cette mesure concerne notamment des pays tels que le Brésil, la France et l’Allemagne. Elle s’applique également à l’Irlande, l’Italie, Israël, la Thaïlande, Taïwan, la Suisse, la Suède et d’autres pays.

