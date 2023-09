Kawasaki : les populaires motos Ninja disponibles en électriques

Kawasaki se lance dans le segment des motos d’entrée de gamme avec deux nouveaux deux roues électriques inspirés de ses modèles les plus populaires. Voici les nouvelles Kawasaki Ninja e-1 et Z e-1 les motos les plus vertes de Team Green à ce jour.

Kawasaki a dévoilé les motos électriques Ninja e-1 et Z e-1 pour marquer son entrée sur le marché des deux-roues électriques. Les deux nouvelles motos électriques de Kawasaki s’inspirent de ses populaires modèles d’entrée de gamme à essence. Les motos électriques Kawasaki Ninja e-1 et Z e-1 devraient arriver sur le marché en 2024.

Les Ninja e-1 et Z e-1 visent le segment d’entrée de gamme

Kawasaki a modelé les deux modèles sur les Ninja 400 et Z400. En août 2023, des documents d’homologation ont révélé certains détails sur ces modèles. Ces spécifications et d’autres ont maintenant été rendues officielles par le fabricant japonais de motos. Il s’agit de modèles d’entrée de gamme, dont les paramètres ne se traduisent pas par des voyages à haut régime sur de longues distances. Les deux modèles sont équivalents à des motos à essence de 150 cm3.

La Ninja e-1 et la Z e-1 ont toutes deux un moteur synchrone in-board à aimant permanent, refroidi par air, d’une puissance maximale de 9 kW. Ce moteur électrique délivre une puissance continue de 6 kW et un couple de 29 Nm. Les modèles électriques Kawasaki Ninja ont une vitesse de pointe de 99 km/h, mais tombent à 86 km/h au bout de 15 secondes. Pour atteindre cette vitesse, Kawasaki a lancé une fonction « E-boost ». Lorsqu’elle se déclenche, cette technologie permet d’augmenter la vitesse de pointe de quelques kilomètres et reste active pendant 15 secondes. Cette fonction s’avère toutefois plus pratique en ville. En effet, Team Green affirme que l’E-boost garantit également une accélération plus forte en cas de besoin.

Une moto électrique de style Ninja à double batterie

La Ninja e-1 et la Z e-1 comportent deux batteries Li-ion qui offrent une autonomie combinée de 70 km avec une charge complète. Chaque batterie peut être complètement chargée en 3,7 heures, passant de 20 % à 80 % en 1,6 heure. Chaque batterie peut être complètement chargée en 3,7 heures, passant de 20 à 80 % en 1,6 heure.

Par ailleurs, les Ninja e-1 et Z e-1 pèsent toutes deux moins de 140 kg. La Ninja e-1 étant légèrement plus lourde. Il convient de noter que les deux modèles sont nettement plus légers que leurs homologues ICE.

Kawasaki Ninja e-1 et Z e-1 2024 s’inspirent du design des Ninja et Z400

Les deux Kawasaki EV ressemblent beaucoup aux 400. La Ninja e-1 a les mêmes carénages et phares à LED à double module que la N400. Tandis que la Z e-1 a exactement les mêmes phares à LED et les mêmes carénages de réservoir que la Z400. Mais le principal facteur de différenciation est leur couleur. Les deux véhicules électriques arborent une couleur gris clair, complétée par des inserts verts tout autour pour trahir leur nature électrique.

Les nouvelles motos électriques de Kawasaki intègrent un tableau de bord TFT de 4,3 pouces avec différentes dispositions. Il existe deux modes d’alimentation, route et éco, ainsi qu’un mode marche. Le mode Walk vous permet de déplacer la moto en stationnement vers l’avant ou vers l’arrière. Parmi les autres caractéristiques, citons la connectivité avec les smartphones, l’ABS et les freins de la gamme 400 cmXNUMX de Kawasaki.