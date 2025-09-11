Hyundai dévoile le Concept THREE, la fusion d’une voiture électrique et d’un home cinéma

Hyundai frappe fort au salon de l’IAA de Munich ce mois de septembre 2025 avec son Concept THREE. C’est un compact électrique qui transforme l’habitacle en véritable home cinéma.

Entre écrans géants, ambiance lumineuse modulable et sièges lounge, on se croirait dans un film de science-fiction… mais c’est pour bientôt ! Prêt à regarder votre série préférée dans les bouchons ?

Hyundai dévoile Concept THREE : le compact électrique qui mise sur l’émotion

Hyundai a choisi le salon IAA de Munich pour dévoiler en grande pompe le Concept THREE. C’est le premier concept-car compact de sa sous-marque électrique IONIQ. Avec ce véhicule de 4,28 mètres de long, le constructeur coréen vise un marché européen en pleine expansion.

La demande de petits véhicules électriques urbains explose. Pour Xavier Martinet, PDG de Hyundai Europe, ce concept incarne la prochaine étape de la stratégie électrique du groupe : allier praticité, accessibilité et expérience émotionnelle.

Un design sculptural inspiré par l’acier

Le Concept THREE se distingue par son langage stylistique « Art of Steel », qui transforme l’acier en une véritable sculpture automobile. Des lignes fluides et précises, un profil aérodynamique et des phares avant/arrière Parametric Pixel créent une identité visuelle forte.

L’habitacle, baigné de tons jaune et gris, mise sur la sérénité et la personnalisation. Et cela grâce à des modules « Bring Your Own Lifestyle » et Mr. Pix, un personnage ludique intégré à l’expérience utilisateur.

Une vision durable et connectée

Hyundai insiste sur l’utilisation de matériaux durables : textiles issus de déchets océaniques, mousse d’aluminium légère et laine recyclée. Le Concept THREE n’est pas qu’un exercice de style.

Il préfigure une future production destinée à conquérir le segment B européen, critical pour la transition électrique. Avec 80 % des véhicules Hyundai vendus en Europe produits localement, le groupe affirme sa volonté de s’adapter aux besoins des mobilités urbaines et rurales.

Stratégie européenne : objectif leadership électrique

Avec le Concept THREE, Hyundai renforce sa feuille de route électrique pour l’Europe. Elle prévoit une gamme 100 % électrifiée d’ici 2027, 21 modèles électriques globaux lancés d’ici 2030, et une innovation continue sur l’hydrogène.

Sinon, le constructeur profite de l’IAA 2025 pour exposer sa vision. Il a un stand spectaculaire de 7 mètres de haut, inspiré du design Parametric Pixel, et propose des essais de 9 modèles électriques. Preuve que Hyundai ne veut pas seulement suivre le mouvement électrique… mais le mener.

