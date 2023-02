Bon Plan : Grand déstockage de scooters et motos électriques chez Go2Roues !

Vous voulez acheter la moto ou le scooter électrique de vos rêves à un prix réduit ? C’est maintenant ou jamais. Profitez du grand déstockage de scooter et moto électrique organisé par Go2Roues.com, du samedi 4 au samedi 11 à minuit.

Durant cette période, vous bénéficierez de jusqu’à 50% de réduction. Parmi les véhicules en promotion figurent ces exclusivités disponibles au niveau national :

Depuis 2016, Go2roues ne cesse de grandir et aujourd’hui, ses locaux à Gambais deviennent trop petits. C’est pourquoi ce leader des deux-roues électriques va déménager dans un nouveau centre plus grand et plus moderne à Houdan. Cet établissement se situe dans le département du 78, aux portes du Vallais de la Chevreuse. Il mesure plus de 2000 m2 et sera entièrement dédié aux motos et aux scooters électriques.

Pour son déménagement, Go2Roues propose un grand déstockage qui est une occasion en or pour s’équiper à moindre frais. Cette remise s’accompagne d’un bonus écologique pouvant aller jusqu’à 2400 euros.

Déstockage moto électrique : une réduction de 400 euros sur la Super Soco TC Max

© Go2roues

Inspirée de la Super Soco TC, la moto électrique TC Max bénéficie de toutes les caractéristiques de cette dernière, mais en une version beaucoup plus autonome et puissante. En effet, ayant un moteur de 5 kW, cette moto électrique équivalent 125 cc permet de sillonner sereinement la ville et les zones périurbaines. Grâce à sa vitesse de pointe de 100 km/h, vous pourrez rouler sur les voies rapides ou les périphériques. De plus, sa batterie amovible couvre une distance de 110 km par charge.

Avec une remise de -400€, cette moto électrique 125 cm constitue sans aucun doute un bon plan à ne pas manquer.

Déstockage scooter électrique : le Rider 5000w avec un rabais de -300 euros

© Go2roues

Le scooter électrique urbain de référence Rider 5000w bénéficie également d’une remise importante. Mais est-ce un bon plan ? En effet, le Rider 5000w séduit par son équipement de base, sa légèreté, sa fiabilité, son accélération, sa vitesse maximale et son autonomie.

Disposant d’une batterie de 3,75 kWh amovible et d’une configuration ingénieuse, ce scooter électrique vous accompagne lors de vos déplacements hors de la ville. Il affiche une vitesse de pointe de 95 km/h permettant de rouler aisément en ville, à la campagne et sur l’autoroute. Quant à son autonomie optimale de 100 km, elle offre un large champ d’action. Que ce soit pour un dépassement ou une balade tranquille, sa motorisation répond aux coups d’accélérateur en un rien de temps.

Jusqu’à 400 euros de réduction sur les scooters électriques Niu

© Go2roues

Cette remise est sans précédent. En fait, qui n’apprécie pas la stabilité, la modernité et la connectivité qui caractérisent tous les modèles Niu ? En effet, les scooters électriques Niu se distinguent par leur finition soignée et leur praticité.

Du côté de l’équivalent 50 cc accessible aux jeunes de 14 ans, le Niu MQi+ Sport se présente comme la version polyvalente, puissante, et autonome de la gamme. Pour les équivalent 125 cc, le NQi GTS se démarque par sa double batterie. Cette caractéristique lui permet de bénéficier d’une autonomie suffisante pour circuler en ville tout en bénéficiant d’un confort de conduite accru.

Alors ne tardez pas, car ce déstockage de moto et scooter électrique est limité jusqu’au samedi 11 minuit. De plus, l’achat d’un deux-roues electritre vous permet d’obtenir jusqu’à 2400 euros de bonus ecolo.