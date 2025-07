EXCLUSIVITE : Delta 4x4 dévoile son R5 Mini, un monstre de traction dans un format pocket !

La R5 E-Tech devient un mini 4×4 de l’extrême grâce à Delta, le spécialiste allemand du tout-terrain.

Delta 4×4 vient de dévoiler un projet surprenant : transformer la petite Renault 5 E-Tech en machine tout-terrain. Cette Delta 4×4 R5 Mini va révolutionner l’approche du véhicule électrique d’aventure. Le projet n’existe encore qu’en images de synthèse, mais Delta sollicite déjà l’avis du public pour le concrétiser.

Une transformation spectaculaire pour l’aventure

Le véhicule bénéficie avant tout d’un kit de rehaussement avec une suspension surélevée de 100 mm par rapport à la version standard. Avec cette modification, la R5 Mini de Delta 4×4 peut accueille des pneus tout-terrain Loder AT#1 de taille 255/55 R18. Les élargisseurs d’ailes prononcés donnent par ailleurs un caractère résolument baroudeur.

Quatre phares supplémentaires PIAA viennent également compléter l’éclairage avant de ce modèle électrique. Cet équipement optimise la visibilité même dans l’obscurité totale. Un porte-bagages de toit entièrement fonctionnel s’ajoute en outre à la R5 Mini. Grâce à lui, vous pourrez emporter tout l’équipement nécessaire aux expéditions, des planches de désensablage aux roues de secours.

Combien coûte la R5 Mini signée Delta 4×4 ?

Le coût de cette transformation oscillerait entre 15 000 et 20 000 euros selon Delta 4×4. On devra aussi y ajouter le prix de la Renault 5 E-Tech de base qui démarre à 25 000 euros. Cette fourchette tarifaire rend le projet relativement accessible comparé aux transformations habituelles du préparateur allemand. En général, elles sont réservées aux SUV premium.

Pour l’instant, le projet R5 Mini de Delta 4×4 reste conditionné à la demande du public. La firme allemande invite ainsi les passionnés à manifester leur intérêt directement auprès de delta Geländesport. Si les retours sont positifs, cette petite française électrique pourrait bien devenir la prochaine sensation du monde de l’off-road. Et on pourra bientôt emmener une citadine électrique sur les pistes les plus difficiles !

