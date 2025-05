Exceptionnel chez Decathlon : le vélo électrique Eleglide Mopride 1 Plus est à moins de 600€ !

Decathlon fait actuellement une promotion sur le vélo électrique Eleglide Mopride 1 Plus. Profitez-en pour rouler tendance sans casser votre tirelire !

Vous cherchez le bon plan ultime pour la fête des mères ? Chez Decathlon, le prix du vélo électrique Eleglide Mopride 1 Plus passe à moins de 600 euros. Une occasion rare de (se) faire plaisir avec un VTT électrique polyvalent, fiable et ultra-moderne.

Un vélo électrique fun, abordable, et parfait comme cadeau

Ce vélo brille principalement par son rapport qualité-prix hors norme grâce à cette promo. Decathlon vend effectivement le vélo Eleglide Mopride 1 Plus à 589 euros, au lieu des 1 299 euros habituels. En d’autres termes, cette remise vous fait économiser plus de 700 euros !

Ce tarif fracassant rend ce VTT électrique accessible à tous, juste à temps pour la fête des mères. Acheter un vélo électrique de cette trempe, c’est miser sur la liberté de se déplacer partout ou de redécouvrir le plaisir des balades. En optant pour le Mopride 1 Plus d’Eleglide, vous pouvez également remplacer de nombreux trajets en voiture au quotidien.

Dans sa catégorie, ce deux-roues s’impose aussi par sa polyvalence. D’une part, son moteur de 250 W atteint 25 km/h. D’autre part, sa batterie amovible affiche jusqu’à 100 km d’autonomie en mode assisté. L’Eleglide Mopride 1 Plus de Decathlon dispose aussi d’un cadre en aluminium et d’une selle confortable. Et n’oublions pas son écran LCD connecté. Facile à utiliser, il séduit parents sportifs comme débutants pressés.

Spécificités techniques du Eleglige Mopride 1 Plus de Decathlon

Côté équipement, ce vélo électrique moderne ne fait pas dans la demi-mesure. On retrouve d’abord une transmission Shimano à 21 vitesses et des freins à disque puissants (avant/arrière). Ajoutez à cela une suspension hydraulique avec lockout et des pneus CST tout-terrain. Une géométrie adaptée et un système d’éclairage LED efficace renforcent le confort de conduite du Mopride 1 Plus de Decathlon. Comptez également l’affichage LCD intelligent qui aide à piloter les 5 niveaux d’assistance, jusqu’à 25 km/h.

La batterie du vélo (36 V, 13 Ah, 450 Wh) se recharge par ailleurs en 7 heures. Elle se retire facilement pour les recharges à domicile. Côté charge, la version 27,5 pouces supporte 100 kg, et la 29 pouces supporte jusqu’à 120 kg. Étanche (IPX4) et pensé pour une large plage de tailles (1,65 à 2 m), le vélo électrique Eleglide Mopride 1 Plus s’adapte à tous les profils.

