Cet étudiant Indien a construit une moto électrique, et son autonomie vous surprendra ! 

Dans le sud de l’Inde, plus précisément à Kottayam, Melbin Ravi, un étudiant de l’université Indira Ghandi, a réussi à construire une moto électrique pouvant parcourir une distance de 100 km. Baptisé « Wild X », il s’agit d’un « deux-roues » propulsé par une motorisation de 8 volts.

Melbin Ravi, le jeune étudiant et inventeur de la Wild X, a passé plusieurs années à conceptualiser et à construire cette moto électrique. Il explique qu’il a construit cette moto électrique tout-terrain dans le cadre de ses études. Il lui a fallu trois ans pour réaliser ce véhicule à deux-roues. La moto est toujours en cours de développement.

Wild X : une moto électrique capable de parcourir 100 km

Wild a la particularité de générer de l’énergie en roulant. Hamad Sheikh, professeur de Melbine Ravi en dit plus sur cette moto électrique. En fait, il s’agit d’un deux-roues électrique équipé d’un moteur de 8 volts avec une autonomie d’environ 200 km en mode normal. Elle peut passer en mode tout terrain, soit le mode le plus puissant avec une autonomie d’environ 100 km.

Cette moto a besoin d’environ 3 à 4 heures de charge et elle s’équipe de systèmes de régénération de l’énergie. Par conséquent, la batterie de la moto se recharge automatiquement lorsque vous conduisez.

Sans oublier la Wild X intègre un mode de marche arrière qui vous permet de vous déplacer plus facilement sur une pente. Cette moto électrique unique devrait être commercialisée d’ici deux ans.

La moto électrique gagne du terrain en Inde

L’invention de ce jeune étudiant témoigne du fait que l’Inde commence à s’intéresser de plus en plus aux scooters et aux motos électriques.

La population en Inde avoisine le nombre d’habitants de la Chine. De plus, sa superficie est équivalente à un tiers de celle des États-Unis. De fait, il est compréhensible que les déplacements constituent un véritable problème. Par ailleurs, la pollution figure au cœur des préoccupations des gouvernements. Désormais, les normes appliquées là-bas sont aussi rigoureuses démontrant que les choses évoluent dans la bonne direction.

Ce pays s’est hissé en quelques années au rang de leader mondial de la production de motos moyennes et petites cylindrées. Et ce grâce à Royal Enfield. Au cours de l’année 2017, un total de 17,5 millions d’exemplaires de deux-roues de 125 cm3 ont été commercialisés dans le monde par les marques indiennes.

Pour autant, les différentes autorités locales avaient annoncé que la vente des deux-roues à thermiques sous 150 cm3 ne pourrait plus être autorisée dès 2025. Voilà une annonce qui privilégie les électriques.