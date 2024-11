EICMA 2024 : NIU dévoile la nouvelle puissance du XQi3

À l’EICMA 2024, NIU Technologies dévoile une mise à jour révolutionnaire pour sa moto électrique XQi3. Puissance, rapidité et adaptabilité, cette mise à jour OTA marque un pas de géant dans la mobilité urbaine et tout-terrain.

Une mise à jour OTA qui change la donne

Je me permets de partager une avancée technologique significative dévoilée au salon EICMA 2024, à Milan. NIU Technologies, acteur majeur de la mobilité électrique, présente une mise à jour logicielle OTA (over-the-air) pour son modèle XQi3. Cette mise à jour est lancée pour une sélection d’utilisateurs avant un déploiement mondial. Elle promet une amélioration notable des performances de la moto tout-terrain. Avec une puissance portée à 10,6 kW, elle permet une augmentation de la vitesse, de l’accélération et de la maniabilité. C’est autant d’éléments essentiels pour conquérir les terrains accidentés et exigeants.

Ce déploiement via l’application NIU témoigne de l’approche innovante de l’entreprise. Elle vise à offrir des améliorations significatives sans intervention directe de l’utilisateur. Grâce à cette mise à jour, NIU rend son XQi3 plus rapide, plus puissant et plus réactif.

Performances multipliées pour une expérience unique

Cette mise à jour logicielle apporte des modifications substantielles aux caractéristiques de conduite. Avec une augmentation de 28 % de la puissance continue et de 36 % en mode « Boost », le XQi3 passe de 0 à 75 km/h plus rapidement. La vitesse maximale est désormais de 80 km/h. Jetrouve que cela accentue l’avantage de la moto sur les routes urbaines comme sur les terrains tout-terrain.

Cette performance accrue s’accompagne d’un couple optimisé pour une conduite plus fluide et exaltante. Ces ajustements font de la XQi3 un modèle puissant, adapté aux amateurs de sensations fortes. Sieghart Michielsen, directeur international chez NIU, souligne cet engagement : « NIU établit un nouveau standard dans la mobilité électrique à deux roues, en devenant l’un des premiers fabricants à améliorer significativement ses véhicules existants grâce à des mises à jour logicielles avancées. Après avoir consulté nos utilisateurs, nous avons développé une mise à jour qui représente un renforcement considérable de la puissance et de la performance. Plutôt que de demander à nos clients d’investir des milliers d’euros dans des pièces de rechange, nous leur offrons ces améliorations gratuitement ».

NIU Technologies, un leader qui redéfinit la mobilité électrique

NIU Technologies n’est pas étranger aux innovations qui transforment la mobilité urbaine. En tant que leader mondial des véhicules électriques à deux roues, NIU s’engage à proposer des solutions de transport accessibles, performantes et durables. Depuis son lancement, la marque a vendu plus de 4,6 millions de véhicules, et les utilisateurs ont parcouru plus de 25 milliards de kilomètres.

En tant qu’entreprise cotée au Nasdaq, NIU se distingue par sa vision de mobilité durable, à la fois respectueuse de l’environnement et économiquement viable. Avec cette mise à jour du XQi3, je trouve que NIU démontre que les avancées logicielles peuvent offrir des améliorations substantielles sans nécessiter de nouvelles pièces coûteuses. L’entreprise anticipe ainsi les attentes des utilisateurs, qui souhaitent des véhicules capables de s’adapter aux nouveaux défis urbains et ruraux. Pour NIU, chaque avancée technologique permet de rapprocher un peu plus ses utilisateurs de leur idéal de mobilité.

