Dirt à prix cassé ! Le NS Zircus 26″ bleu de chez Decathlon est seulement à 599€ en ce moment !

Le NS Zircus 26″ bleu Decathlon est en promo, et c’est clairement l’affaire à ne pas manquer pour les riders.

Destiné aux amateurs de sensations fortes, le NS Zircus 26″ bleu fait une entrée remarquée chez Decathlon. Grâce à sa qualité haut de gamme et son prix réduit, c’est une opportunité unique pour les cyclistes. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce modèle et l’incroyable réduction actuellement disponible.

Quelles sont les performances du NS Zircus 26″ ?

Ce vélo de type dirt jump est idéal pour les riders qui cherchent maniabilité et robustesse. Son cadre en aluminium léger assure une conduite optimale tout en supportant les rigueurs des terrains accidentés. La fourche RST Dirt T100mm et les freins Tektro MD-280 rendent par ailleurs l’expérience fluide et sécurisée. Le NS Zircus 26” bleu est ainsi votre meilleur compagnon en milieu urbain, sur pumptracks ou en tout-terrain.

Le deux-roues s’équipe en outre de jantes Octane One Pump et des pneus Kenda SB8 26 x 2.1″. Il s’adapte donc parfaitement aux techniques de saut et de figures comme les bunnyhops ou les manuals. Sa transmission compacte NS Bikes 26T et son poids de 12,3 kg complètent ensuite le tout.

Profitez de cette réduction chez Decathlon !

Actuellement, le NS Zircus 26″ bleu bénéficie d’une promotion exclusive chez Decathlon. Le prix du VTT passe effectivement de 929 euros à 690 euros, soit une réduction de 239 euros. Cette réduction est idéale pour les passionnés à la recherche d’un vélo performant sans dépasser leur budget. De plus, le deux-roues est éligible à divers avantages fidélité ainsi qu’à à une livraison rapide et sécurisée.

En combinant style, qualité et prix attractif, le NS Zircus 26″ bleu de Decathlon est une option incontournable. Vous aussi, vous êtes un amateur de VTT ? Alors, ne manquez pas cette promotion rare sur Decathlon avant la fin de l’offre !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn