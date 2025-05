Decathlon casse les prix et propose l’Eleglide Mopride 2 à moins 50% de son prix d’origine !

Une opération promotionnelle sur l’Eleglide Mopride 2 attire tous les regards chez Decathlon !

Le tout nouveau Eleglide Mopride 2 de Decathlon voit son prix chuter de plus de 700 euros. C’est l’opportunité parfaite pour rouler avec un VAE performant et moderne, sans exploser son budget. Découvrons ensemble ce qui rend ce deux-roues électrique incontournable pour tous les amateurs de mobilité douce.

Eleglide Mopride 2 de Decathlon, un vrai bijou technologique

Ce vélo séduit d’abord par sa batterie ultra-endurante de 15 Ah (540 Wh). Il s’équipe aussi d’un moteur brushless de 250 W qui peut vous accompagner jusqu’à 100 km en mode assistance. Avec l’écran LCD intelligent de l’Eleglide Mopride 2 de Decathlon, vous pouvez choisir parmi 5 niveaux d’assistance. Vous pouvez également consulter l’autonomie restante ou la vitesse.

L’écran intelligent de ce vélo électrique vous donne en outre la possibilité d’activer le mode “walking assist”. Ce dernier se révèle pratique pour les démarrages difficiles ou pour accompagner le vélo à pied. Le tout sur une transmission Shimano à 7 vitesses, idéale pour franchir toutes les côtes en douceur, en ville comme sur chemins.

Côté sécurité et confort, l’Eleglide Mopride 2 disponible chez Decathlon n’est pas en reste. Il se munit de freins à disque avant/arrière et d’une fourche suspendue pour absorber les chocs. Ajoutez à cela des pneus tout-terrain CST 27,5 x 2,1 pouces, un éclairage LED et un cadre aluminium robuste.

Le vélo arbore par ailleurs un design moderne et possède une selle ergonomique. Tout cela, couplé avec la facilité de retrait de la batterie, fait de l’Eleglide Mopride 2 un atout pour les trajets urbains quotidiens. Il l’est tout autant pour les sorties sportives du week-end.

Les bonnes raisons d’adopter ce vélo électrique

Vous trouverez rarement un vélo électrique de dernière génération à un tarif aussi canon. À 699 euros au lieu de 1 449 euros, Decathlon rend l’Eleglide Mopride 2 accessible à toutes les bourses. Vous pourrez alors remplacer votre voiture sur les trajets courts, profiter d’un loisir familial ou vous donner un moyen écologique et économique de vous déplacer.

Acheter ce modèle en promotion, c’est aussi anticiper les beaux jours, préparer un cadeau pour une occasion spéciale. Ou encore, tout simplement miser sur la qualité sans compromis. L’autonomie, le confort, la polyvalence et l’expertise Eleglide séduisent déjà une nouvelle génération d’utilisateurs exigeants. Ne tardez pas à vous acheter un Eleglide Mopride 2 chez Decathlon, car ce genre d’article ne reste jamais longtemps en rayon !

