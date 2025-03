Confort et écologie sur rails : Le nouveau TGV Inoui débarque !

Voyager en train n’a jamais été aussi prometteur. Avec le nouveau TGV Inoui, la SNCF présente un concentré d’innovations qui a tout pour changer notre façon de nous déplacer. Plus confortable, plus connecté et plus écoresponsable, ce nouveau train pourrait transformer les trajets en expériences uniques.

Confort et innovation dans le nouveau TGV Inoui

L’entreprise Alstom a conçu le TGV Inoui pour procurer un confort optimal. Les sièges de première classe, d’un rouge framboise chaleureux, sont plus larges et disposent d’une inclinaison électrique. En seconde classe, le bleu vibrant des sièges s’accompagne d’un espace supplémentaire pour les jambes. On a des revêtements en laine naturelle ainsi qu’un tissu 3D adapté aux formes du corps. Pour plus de confort, ils ont ajouté des appuie-têtes réglables et des espaces pour les personnes à mobilité réduite.

Côté services, les innovations abondent dans le nouveau TGV Inoui. On a d’abord une connexion wifi et 5G. Il dispose également d’une lumière adaptative ainsi que d’un design intérieur épuré imaginé avec l’agence AREP et le designer japonais Nendo. Ce train offre par ailleurs 13 % de places assises en plus. Il facilite même l’accueil des cyclistes avec trois espaces qui servent exclusivement à accueillir jusqu’à huit vélos.

Une offre gastronomique revisitée et un engagement écoresponsable

Le nouveau wagon-bar, baptisé « Bistro », réinvente la convivialité à bord du nouveau TGV Inoui. Au lieu de plats sophistiqués, on a droit à une cuisine plus accessible et française. Le Bistro se déploie en outre sur deux niveaux. D’une part, l’étage offre un espace de restauration avec 25 places assises. D’autre part, le rez-de-chaussée propose une restauration en libre-service. Le classique croque-monsieur, plébiscité par les voyageurs, reste à la carte.

En termes d’engagement écoresponsable, le nouveau TGV Inoui innove en présentant un modèle recyclable à 97 %. Il est plus aérodynamique et peut réguler sa consommation d’énergie. Le train incarne le désir de la SNCF d’offrir un mode de transport durable, sans compromis sur le confort. Cela dit, ces améliorations ont un coût. Effectivement, les tarifs évoluent, puisque la modernisation du réseau représentent un investissement de 6 milliards d’euros jusqu’en 2027.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn