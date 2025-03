Routeur 5G devolo : l’allié parfait pour une connexion mobile rapide

devolo enrichit son offre avec un routeur 5G puissant et flexible, pensé pour répondre aux besoins de connectivité modernes. Compatible Wi-Fi 6, il assure une connexion rapide et stable, même en l’absence de ligne fixe. Facile à transporter et à configurer, il s’adapte aussi bien aux voyages qu’à un usage domestique. Son design compact et ses multiples options de connexion en font un choix idéal pour tous les utilisateurs en quête d’Internet sans contrainte.

Un routeur 5G pour pallier les lacunes du réseau fixe

Face aux limites des connexions filaires, Devolo présente son nouveau routeur Wi-Fi 6 3600 5G LTE. Conçu pour fournir une connexion Internet stable et rapide, il s’impose comme une alternative performante aux réseaux fixes défaillants. Que ce soit à domicile, en déplacement ou en vacances, cet équipement compact exploite la technologie 5G pour assurer une couverture optimale.

Grâce à la norme Wi-Fi 6 et à la technologie OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access), ce routeur promet une transmission de données fluide et efficace. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’une connexion plus stable et performante par rapport aux anciens standards Wi-Fi. Une réponse aux besoins croissants en matière de connectivité, notamment pour le télétravail, le streaming ou encore les jeux en ligne.

Un équipement compact et polyvalent

L’un des principaux atouts de ce routeur réside dans sa mobilité. Alimenté par une simple prise secteur, il se glisse facilement dans un sac et s’adapte à tous les environnements : camping-car, résidence secondaire ou encore voyages professionnels. Son antenne interne permet de capter les réseaux 3G, 4G et 5G. Elle assure ainsi une connectivité optimale quelles que soient les conditions.

Côté connectique, Devolo a misé sur la polyvalence. L’appareil est doté d’un port 2,5 Gbps et d’un port 1 Gbps pour offrir une connexion filaire ultra-rapide pour les équipements qui nécessitent une bande passante élevée. Un port FXS permet également de brancher un téléphone analogique. Cela renforce l’aspect multifonction du dispositif.

Une installation simplifiée et une gestion intuitive

Soucieux de proposer une solution accessible à tous, Devolo a optimisé l’installation et la gestion de son routeur. L’utilisateur n’a besoin que d’une carte nano SIM et d’une prise de courant pour activer l’appareil. L’application Devolo Home Network, disponible sur Android et iOS, permet ensuite de gérer le réseau et d’intégrer le routeur à un écosystème existant. Disponible dès maintenant au prix de 449,90 euros, le routeur 5G Devolo bénéficie d’une garantie constructeur de 3 ans, extensible à quatre ans sur inscription. Un investissement qui pourrait séduire ceux en quête d’une alternative fiable aux connexions fixes parfois insuffisantes.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

