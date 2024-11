Vous avez besoin d’un répéteur performant pour optimiser le WiFi dans votre maison ? Essayez le Devolo WiFi 6 Repeater 5400. Nous l’avons récemment testé et voici le résultat.

Y-a-t-il des zones mortes ou des interruptions fréquentes dans votre réseau Wi-Fi domestique ? Avec l’augmentation du nombre d’appareils connectés, il devient crucial d’avoir une couverture fiable et performante. Le Devolo WiFi 6 Repeater 5400 promet d’étendre votre réseau et d’offrir des débits impressionnants, même dans les environnements les plus exigeants. Mais est-ce qu’il en vaut vraiment la peine ? Pour vous aider à le découvrir, nous avons analysé en détail ses caractéristiques et ses performances.

Caractéristiques techniques

Normes Wi-Fi prises en charge : Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Largeurs de canal : 20/40/80/160 MHz

20/40/80/160 MHz Technologies avancées : OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access), MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output) 2×2 + 4×4, Wi-Fi Mesh

OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access), MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output) 2×2 + 4×4, Wi-Fi Mesh Débits de données maximaux : jusqu’à 574 Mbit/s pour 2,4 GHz, jusqu’à 4800 Mbit/s pour 5 GHz

jusqu’à 574 Mbit/s pour 2,4 GHz, jusqu’à 4800 Mbit/s pour 5 GHz Ports Ethernet : 2 ports Gigabit Ethernet RJ45 (10/100/1000 Mbit/s), support de l’Auto MDI-X

2 ports Gigabit Ethernet RJ45 (10/100/1000 Mbit/s), support de l’Auto MDI-X Modes de fonctionnement : répéteur Wi-Fi, point d’accès Wi-Fi

répéteur Wi-Fi, point d’accès Wi-Fi Protocoles de chiffrement : WPA/WPA2/WPA3 Personal, WPS (Wi-Fi Protected Setup) avec Push Button Configuration (PBC)

WPA/WPA2/WPA3 Personal, WPS (Wi-Fi Protected Setup) avec Push Button Configuration (PBC) Interfaces de gestion : interface web accessible via navigateur, application mobile devolo Home Network (iOS et Android), logiciel devolo Cockpit (Windows, macOS, Linux)

interface web accessible via navigateur, application mobile devolo Home Network (iOS et Android), logiciel devolo Cockpit (Windows, macOS, Linux) Fonctionnalités supplémentaires : Wi-Fi invité (en mode point d’accès), contrôle parental, airtime fairness, band steering, fast roaming, access point steering, qualité de qervice (QoS)

Wi-Fi invité (en mode point d’accès), contrôle parental, airtime fairness, band steering, fast roaming, access point steering, qualité de qervice (QoS) Dimensions (hors prise) : 115 mm (largeur) x 37 mm (profondeur) x 140 mm (hauteur)

115 mm (largeur) x 37 mm (profondeur) x 140 mm (hauteur) Poids : 396 g

396 g Alimentation électrique : 100–240 V (50/60 Hz)

100–240 V (50/60 Hz) Températures de fonctionnement : 0°C à 40°C

0°C à 40°C Humidité de fonctionnement : 10–90% (sans condensation)

La méthodologie adoptée pour tester l’appareil Devolo WiFi 6 Repeater 5400

Nous avons adopté une méthodologie simple et rigoureuse pour mettre à l’épreuve le Devolo WiFi 6 Repeater 5400. Voici notre procédé :

installation et configuration : nous avons installé l’appareil en utilisant le bouton WPS et l’application Devolo Home Network pour vérifier la simplicité et la rapidité de la configuration. Nous avons aussi évalué l’accessibilité de l’interface de gestion ;

: nous avons installé l’appareil en utilisant le bouton WPS et l’application Devolo Home Network pour vérifier la simplicité et la rapidité de la configuration. Nous avons aussi évalué l’accessibilité de l’interface de gestion ; test de performances Wi-Fi : pour observer la stabilité et la portée du signal, nous avons mesuré la vitesse de connexion sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz dans différentes pièces, avec des murs et des obstacles ;

: pour observer la stabilité et la portée du signal, nous avons mesuré la vitesse de connexion sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz dans différentes pièces, avec des murs et des obstacles ; évaluation du réseau Mesh : test de la fonctionnalité Mesh en ajoutant plusieurs appareils connectés simultanément ;

: test de la fonctionnalité Mesh en ajoutant plusieurs appareils connectés simultanément ; connexion des appareils filaires : nous avons connecté des dispositifs via les ports Ethernet afin de vérifier la vitesse et la fiabilité des connexions câblées ;

: nous avons connecté des dispositifs via les ports Ethernet afin de vérifier la vitesse et la fiabilité des connexions câblées ; simulation de charge : nous avons utilisé des appareils gourmands en bande passante, comme des téléviseurs pour le streaming HD et des consoles de jeux, pour évaluer les performances globales en situation de charge élevée.

Présentation du Devolo WiFi 6 Repeater 5400

Le Devolo WiFi 6 Repeater 5400 est la solution idéale pour étendre votre couverture WiFi sans tracas. Il booste les performances de votre réseau en offrant des vitesses de transmission allant jusqu’à 5400 Mbit/s. Ce répéteur est en mesure d’offrir des connexions fluides et parallèles, parfait pour gérer plusieurs appareils en même temps.

Le Devolo WiFi 6 Repeater 5400 est compatible avec toutes les box Internet, même les plus anciennes, et peut revitaliser votre réseau vieillissant. Et concernant l’installation ? Rien de plus simple : branchez-le, appuyez sur le bouton, et profitez d’un WiFi étendu en moins de 5 minutes. Tout cela, à moins de 150 euros. De plus, il est livré avec une garantie de 3 ans.

Qu’est-ce qu’il y a dans la boîte ?

Tout ce dont nous avons besoin pour booster notre Wi-Fi est disponible dans la boîte. En fait, il y a :

l’appareil Devolo WiFi 6 Repeater 5400 prêt à l’emploi pour étendre notre réseau ;

une alimentation électrique ;

une guide d’installation simple et clair pour profiter des performances de l’appareil sans prise de tête.

L’apparence du Devolo WiFi 6 Repeater 5400

Le Devolo WiFi 6 Repeater 5400 est assez compact. Il mesure 115 mm de largeur, 37 mm de profondeur et 140 mm de hauteur. Le répéteur peut être installé à plat ou debout. En position verticale, deux petites plateformes rétractables assurent une stabilité supplémentaire.

De plus, sa finition blanche s’intègre harmonieusement dans n’importe quel intérieur. Il y a quand même un petit bémol, l’alimentation est de couleur noire, ce qui contraste légèrement avec la discrétion de l’appareil.

Comme pour le Devolo WiFi 6 Repeater 3000, il y a des voyants LED qui indiquent la puissance du signal WiFi sur la face avant de l’appareil. A l’arrière, nous avons trouvé deux ports RJ45 Gigabit. Ces derniers servent à connecter des appareils filaires. Le répéteur arbore également deux boutons : l’un pour ajouter un périphérique sans mot de passe, l’autre pour réinitialiser l’appareil.

Où placer le répéteur pour un WiFi parfait ?

Pour optimiser les performances du Devolo WiFi 6 Repeater 5400, nous vous conseillons de le placer à mi-chemin entre votre box Internet et la zone où le signal est faible. Privilégiez également un espace ouvert loin des obstacles comme les murs épais, les meubles volumineux ou les appareils électroniques. Ces derniers pourraient interférer avec le signal.

Trois options s’offrent à vous pour appairer le Devolo WiFi 6 Repeater 5400 :

Appairage rapide avec WPS

En mode répéteur, il suffit de brancher l’appareil, d’appuyer sur le bouton WPS de votre box Internet, puis sur le bouton ADD du répéteur. Celui-ci réplique automatiquement le réseau WiFi de la box, avec le même nom (SSID) et mot de passe. Une fois configuré, vous pouvez repositionner le répéteur selon les indications des voyants lumineux et aussi ajuster les paramètres via l’application.

Configuration via l’appareil

Si le WPS ne fonctionne pas ou si vous souhaitez configurer le mode point d’accès, connectez-vous au réseau temporaire du répéteur et suivez les étapes affichées. L’application Home Network propose des fonctions de base, comme visualiser les appareils connectés ou sélectionner une source WiFi.

Personnalisation avec l’interface web

Vous voulez profiter des fonctionnalités avancées de l’appareil ? Utiliser l’interface web. Vous pouvez y accéder à l’adresse 10.0.0.1. Cette option vous permet de séparer les bandes WiFi avec des SSID distincts, de sélectionner la bande de fréquence source, et de gérer le comportement global de l’appareil. Attention, durant notre test, nous avons rencontré des erreurs de réglages et nous avons dû faire une réinstallation complète.

Test de débit du Devolo WiFi 6 Repeater 5400

Lors de nos tests du Devolo WiFi 6 Repeater 5400, nous avons observé des performances notables. Sur la bande 5 GHz, le répéteur a atteint des débits proches de 600 Mbit/s, offrant une connexion rapide et fluide pour le streaming HD et les jeux en ligne. Cependant, sur la bande 2,4 GHz, les vitesses étaient plus modestes, autour de 88 Mbit/s.

Test de consommation du Devolo WiFi 6 Repeater 5400

Le Devolo WiFi 6 Repeater 5400 s’avère relativement économe en énergie. En mode veille, sa consommation est d’environ 6 W, tandis qu’elle monte à 8 W lorsqu’il est en pleine charge. Pour un appareil aussi performant, c’est un excellent compromis qui ne gonflera pas significativement votre facture d’électricité.

Combien coûte le Devolo WiFi 6 Repeater 5400 ?

L’appareil offre un excellent rapport qualité-prix dans la catégorie des répéteurs Wi-Fi 6. Il est actuellement vendu à un prix de 150 euros. Par rapport à ses concurrents, il se démarque par sa polyvalence et sa compatibilité avec toutes les box Internet.

Garantie et service après-vente du Devolo WiFi 6 Repeater 5400

Le Devolo WiFi 6 Repeater 5400 bénéficie d’une garantie fabricant de 3 ans. Elle couvre les défauts de fabrication et les dysfonctionnements matériels survenant lors d’une utilisation normale. Nous avons enregistré le produit dans les huit semaines suivant l’achat, cela nous a donné l’occasion d’obtenir 1 an de garantie en surplus, portant la couverture totale à quatre ans.

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, contactez tout de suite le service client par téléphone au numéro +49 241 99082-333 du lundi au vendredi, de 10h00 à 18h00. Les tarifs sont nationaux, mais peuvent varier pour les appels internationaux. Vous pouvez également envoyer directement un e-mail détaillant vos problèmes à support@devolo.fr.

Pour faciliter le traitement de votre demande, munissez-vous des informations suivantes :

numéro de série de l’appareil (situé au bas du boîtier) ;

preuve d’achat ;

description précise du problème rencontré.

En cas de retour nécessaire, Devolo propose une procédure simplifiée. Vous pouvez créer une étiquette d’expédition gratuite en ligne, et les retours sont acceptés dans les 30 jours suivant l’achat.

