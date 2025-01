Kilow révolutionne la mobilité avec ce quadricycle électrique éco-friendly

Kilow fait une entrée remarquée sur le marché des véhicules électriques avec son quadricycle électrique. On l’appelle « La Bagnole » et il s’inspire des voitures des années 60. Il propose une solution adaptée aux besoins de mobilité durable, en particulier pour les zones rurales et péri-urbaines.

La Bagnole, un véhicule polyvalent et éco-responsable

Le quadricycle électrique « La Bagnole » se distingue par son design rétro et son statut de véhicule léger intermédiaire (Véli). Kilow l’a conçu pour répondre à une demande croissante de véhicules abordables et pratiques. Avec ses batteries recyclables et réparables, l’engin a d’ailleurs pour but de réduire l’impact environnemental des utilisateurs. Il est idéal pour les trajets de tous les jours, que ce soit pour aller faire ses courses ou déposer ses enfants à l’école. Il sert également de véhicule de fonction pour les petites entreprises.

Ce quadricycle électrique se veut par ailleurs polyvalent grâce à sa capacité de chargement et à son design optimisé. Il peut transporter jusqu’à 150 kg à l’arrière, avec une extension possible à 300 kg grâce à la propulsion arrière. Cette caractéristique rend cette voiture électrique parfaite pour des usages divers, notamment dans des environnements ruraux ou péri-urbains. Citons comme exemples le transport de biens ou de petites charges professionnelles.

Un quadricycle électrique adapté aux besoins modernes

Kilow a lancé officiellement « La Bagnole » au Mondial de l’Auto à Paris en octobre 2024. Elle est le fruit d’une réflexion approfondie sur les besoins de mobilité de proximité. Selon Bertrand Brême, directeur de la marque, ce véhicule léger intermédiaire (Véli) est conçu pour être « low-tech ». Cela facilite ainsi l’entretien et la réparabilité du véhicule. Ce choix de conception s’inscrit dans une volonté de proposer un produit simple, accessible et durable.

En tout cas, ce quadricycle électrique a toutes les chances de séduire une clientèle soucieuse de l’impact écologique de ses déplacements. Son faible encombrement, son aspect pratique et ses caractéristiques techniques s’adaptent aux particuliers ainsi qu’aux professionnels. Kilow ambitionne alors de conquérir les routes de France et d’Europe. Pour ce faire, l’entreprise apporte une solution de mobilité économique et responsable. Envie de découvrir d’autres quadricycles ? Vous aimerez aussi Le Bolide de KG Auto.

