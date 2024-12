Ce petit Bolide électrique à conduire sans permis arrive en 2025 !

KG Auto s’apprête à révolutionner le marché des véhicules légers avec Le Bolide, une voiture électrique tout-terrain qui peut se conduire sans permis. Prévu pour un lancement en 2025, cette dérivée de la Jeep française La Bagnole se distingue par sa conception innovante et son design sportif. Elle s’adresse notamment aux jeunes conducteurs à la recherche d’une voiture agile et performante.

Une voiture électrique tout-terrain qui se conduit sans permis

Les voitures traditionnelles misent sur la taille et la puissance. Contrairement à elles, ce modèle mise sur la légèreté pour optimiser ses performances. Avec un moteur de 11,8 kW (environ 16 cv), Le Bolide offre des performances intéressantes. Il atteint une vitesse maximale de 90 km/h, conformément à la réglementation des quadricycles lourds électriques. Ce modèle s’adresse particulièrement aux conducteurs dès 16 ans, car il est homologué pour être conduit avec un permis B1.

Le Bolide offre plus que des caractéristiques techniques intéressantes. Cette voiture électrique sans permis tout-terrain se distingue par son autonomie. Il dispose d’une batterie qui permet de parcourir jusqu’à 145 km en cycle WLTP, parfait pour les conducteurs urbains. Par contre, le constructeur n’a pas précisé la capacité exacte de la batterie, ce qui suscite quelques interrogations. Cela n’empêche pas la voiture d’avoir un excellent rapport qualité-prix, surtout au regard de sa conception minimaliste.

Un design audacieux et une conception minimaliste

L’un des aspects les plus remarquables de cette voiture électrique tout-terrain et sans permis, c’est son design. Il s’inspire des petites voitures de course. Son aspect compact et sportif rappelle les lignes de modèles iconiques. Aussi, il offre une version 100 % électrique. Son poids plume de 358 kg, résultat d’une conception minimaliste, le rend particulièrement agile et économique. À titre de comparaison, les véhicules du marché sont généralement plus lourds. L’impact sur leur consommation et leurs performances n’est pas des moindres.

KG Auto propose par ailleurs sa voiture électrique sans permis tout-terrain dans une version limitée. Elle reprend certains éléments du concept Le Tube, comme un aileron arrière en carbone. Bien qu’il coûte plus cher que certains modèles populaires, Le Bolide se positionne comme une alternative plus sportive et plus performante. Il coûte à partir de 16 990 euros et pourra être précommandé dès 2025 avec un acompte de 990 euros. Cela suscite déjà un grand intérêt malgré l’absence de bonus écologique pour les véhicules électriques.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.