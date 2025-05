Chez Decathlon, le VTT électrique E-ST 100 Rockrider est à moins de 800€ en ce moment !

On vous dit tout sur le VTT électrique E-ST 100 Rockrider de Decathlon qui va électriser vos sorties nature.

Le VTT électrique Rockrider E-ST 100 affole le marché chez Decathlon. Avec son prix sous la barre des 800 euros, ce modèle est idéal pour s’initier aux joies du VTT à assistance électrique. Polyvalent, confortable et facile à prendre en main, il promet des balades agréables sans se ruiner.

Rockrider E-ST 100, un VTT électrique accessible et bien équipé

Ce vélo tout-terrain électrique affiche un look moderne avec son cadre en aluminium et ses coloris dynamiques. Parfait pour les randonnées sportives, il s’équipe d’une fourche suspendue de 100 mm pour absorber les chocs. Le VTT Rockrider E-ST 100 de Decathlon dispose aussi d’une transmission Shimano à 8 vitesses pour s’adapter à tous les types de terrain. Ses freins à disque mécaniques rendent en outre le freinage plus efficace. Quant à ses pneus de 27,5 pouces, ils donnent un bon compromis entre adhérence et maniabilité.

Un moteur de 250W situé dans le moyeu arrière assure par ailleurs l’assistance électrique. On a alors accès à trois modes d’assistance pour gérer l’effort. Avec la batterie de 380 Wh, l’autonomie va jusqu’à 2h15 en utilisation modérée. Cela fait du Rockrider E-ST 100 le VTT électrique idéal pour des sorties d’environ 30 à 40 km. L’ensemble est simple d’utilisation et fiable, parfait pour débuter en VTT électrique sans se compliquer la vie.

Pourquoi craquer pour ce vélo pendant la promo Decathlon ?

En ce moment chez Decathlon, vous pouvez acheter le VTT électrique Rockrider E-ST 100 à 799,99 euros au lieu de 999,99 euros ! C’est une opportunité à saisir, car elle rend ce modèle encore plus abordable et compétitif. À ce prix, il devient une alternative crédible aux VTT musculaires d’entrée de gamme. Il fournit également un confort et un plaisir de conduite supérieurs grâce à l’assistance électrique.

Ce vélo est, en outre, un excellent choix pour les débutants qui souhaitent découvrir le VTT électrique sans se ruiner. Avec ce deux-roues facile à utiliser, confortable et polyvalent, vous pourrez vous faire plaisir sur tous les types de chemins. De plus, le prix attractif du VTT électrique Rockrider E-ST 100 et la notoriété de Decathlon en font un choix rassurant et accessible à tous.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn