Autonomie impressionnante et confort : ce vélo tout-terrain fait sensation !

L’Engwe M1 est un vélo électrique tout-terrain qui fera bientôt une entrée fracassante sur le marché. Ce modèle combine confort, performance et autonomie. Il se distingue également par sa capacité à offrir jusqu’à 170 km d’autonomie. Découvrez les spécificités qui rendent ce vélo unique et son attrait croissant pour les amateurs de mobilité durable.

Les performances du vélo électrique tout-terrain Engwe M1

L’Engwe M1 est équipé d’un moteur puissant à moyeu de 250 W et 65 Nm. Ces caractéristiques lui permettent d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Ce moteur, couplé à des suspensions avant et arrière, garantit une conduite fluide, même sur des terrains difficiles. Les pneus larges de 20 x 4,0 pouces assurent une excellente adhérence, que ce soit sur des chemins boueux ou des surfaces rocheuses.

Le vélo électrique tout-terrain de la marque Engwe se distingue également par sa capacité à parcourir de longues distances. Sa version européenne, avec une batterie unique, permet de rouler jusqu’à 90 km. Quant à la version internationale à deux batteries, elle atteint une autonomie de 170 km. Bien qu’une vidéo promotionnelle indique une autonomie théorique de 230 km, les conditions exactes de ce calcul restent floues. Quoi qu’il en soit, la version à double batterie offre une solution idéale pour les trajets plus longs.

Confort et équipements pratiques pour une utilisation quotidienne

L’Engwe M1 est bien plus qu’un vélo électrique tout-terrain performant. Il offre aussi un confort optimal. Le deux-roues dispose d’un écran LCD couleur qui affiche la vitesse et le niveau de batterie restant. Cette fonctionnalité vous permettra de mieux gérer l’autonomie lors de vos sorties. Les équipements ajoutent une touche de sécurité et de contrôle supplémentaires pour une expérience de conduite agréable. Je parle surtout des freins à disque hydrauliques de 160 mm et des engrenages Shimano à sept vitesses.

De plus, le vélo électrique tout-terrain Engwe M1 se livre avec un phare, un feu arrière et des clignotants pour la sécurité en milieu urbain. Le cadre en aluminium 6061 assure une construction robuste tout en restant relativement léger. Certes, la version à batterie unique pèse 39,5 kg et la version à double batterie 43,0 kg. Malgré tout, le vélo reste facile à manœuvrer. Disponible en jaune ou en noir, il combine style et fonctionnalité pour séduire les passionnés de cyclisme électrique.

Ce modèle est, par ailleurs, proposé à un prix attractif. La version à batterie unique du vélo électrique tout-terrain Engwe M1 est actuellement disponible à 1 049 euros. Cela fait 250 euros de moins que le prix recommandé de 1 299 euros. Quant à la version à double batterie, elle se vend à 1 249 euros, soit 250 euros de moins que le tarif conseillé de 1 499 euros. Ainsi, il constitue une option intéressante pour ceux qui recherchent un deux-roues électrique de qualité à un prix compétitif.

