Cet accessoire peut rendre votre vélo électrique ! COMMENT ? Voici l’astuce !

CLIP se démarque comme le premier moteur électrique portable pour vélo. Ce dispositif révolutionnaire transforme n’importe quel deux-roues traditionnel en un modèle électrique en quelques secondes. Que vous ayez un vélo de route, un vélo de ville, ou encore un Vélib’, vous pouvez très bien utiliser CLIP.

Un accessoire facile à utiliser et à installer pour votre vélo

L’un des grands atouts du moteur électrique CLIP est sa facilité d’installation. Pour le mettre en place, vous pouvez vous passer de tout autre outil. Il se fixe simplement sur la fourche avant et entraîne la roue par friction. De plus, grâce à son design compact et léger de 3,8 kg, il est à la fois performant et discret. Une fois arrivé à destination, ce kit de conversion se détache en quelques secondes. Il se transporte sans souci dans un sac à dos, ce qui le rend pratique pour les cyclistes urbains.

La simplicité d’utilisation fait partie des atouts de ce moteur électrique portable pour vélo. Pour activer la puissance d’assistance, on se sert d’une télécommande Bluetooth qui s’attache au guidon. Elle procure à l’utilisateur un contrôle intuitif. Par ailleurs, le moteur CLIP ajuste automatiquement son assistance en fonction de votre vitesse et de votre pédalage. Cela offre une expérience de conduite fluide et naturelle.

Performances du moteur électrique portable pour vélo CLIP

Avec une vitesse maximale de 25 km/h, CLIP constitue un allié précieux pour les trajets quotidiens. D’une part, le modèle Commuter, vendu à 450 euros, offre une assistance de 10 km. D’autre part, le modèle Explorer, à 550 euros, permet de doubler cette autonomie avec 20 km.

En outre, son système de freinage régénératif recharge partiellement la batterie lors des ralentissements. Cette technologie permet de maximiser son efficacité. En alliant performance et praticité, le moteur électrique portable pour vélo CLIP s’impose comme une solution astucieuse pour électrifier votre deux-roues. Vous n’avez pas besoin d’installations qui prennent du temps à installer ou qui coûtent trop cher. D’autant plus que cet accessoire aux performances impressionnantes est compatible avec une large variété de deux-roues.

