Ces motos allient performance sportive et confort Grand Tourisme (GT) , fini les crampes !

L’époque où il fallait choisir entre sportivité et confort est révolue. Les nouvelles générations de motos Grand Tourisme (GT) associent désormais l’agressivité des sportives à l’ergonomie des routières, offrant le meilleur des deux mondes.

Dos droit, suspensions intelligentes et technologies de pointe transforment les longs trajets en pur plaisir, sans sacrifier l’excitation des accélérations brutales. Adieu les crampes, bonjour les sensations !

Suzuki GSX-S1000GT+ : 14 299 $ soit 12 231€

Avec la GSX-S1000GT+, Suzuki signe une machine aussi efficace que raffinée. Ce roadster sportif reprend l’âme de la GSX-R1000 en version plus civilisée, avec une ergonomie adaptée au quotidien et une carrosserie au design moderne. Son quatre cylindres 999cc offre une belle vivacité sans nervosité excessive, tandis que sa position de conduite légèrement relâchée évite la fatigue.

La version GT+ se distingue par ses top-case intégrés, son écran TFT de 6,5 pouces et des équipements pratiques comme le régulateur de vitesse ou les modes de traction. Moins tape-à-l’œil que certains concurrents, elle séduit par son caractère polyvalent et son plaisir de conduite intact.

Yamaha Tracer 9 GT+ : 16 499 $ soit 14 113€

Yamaha propose avec le Tracer 9 GT+ une véritable synthèse de son savoir-faire. Motorisé par un trois cylindres 890cc aussi souple que caractériel, ce trail sportif cumule les technologies : suspension semi-active, régulateur de vitesse adaptatif avec radar, tableau de bord TFT complet, poignées chauffantes et sacoches rigides de série.

Son positionnement de conduite droit et spacieux en fait un excellent compagnon pour les longs trajets, sans sacrifier son agilité en courbe. Parfait compromis entre sportivité et tourisme, le Tracer 9 GT+ trouve le juste équilibre.

BMW S 1000 XR : 17 995 $ soit 15 393€

La S 1000 XR de BMW marie avec brio les gènes d’une sportive et les atouts d’un roadster. Basée sur la S 1000 RR, elle en conserve le quatre cylindres endiablé tout en gagnant en confort grâce à une suspension plus longue et un guidon surélevé.

Véritable couteau suisse haut de gamme, elle bénéficie des dernières aides à la conduite BMW, dont l’ABS inclinable et la suspension dynamique. Son tempérament sportif ne laisse aucun doute : cette machine née pour la vitesse assume pleinement son caractère.

KTM 1290 Super Duke GT : 20 499 $ soit 17 535€

KTM a transformé sa Super Duke R en une véritable GT sans lui ôter son âme de rebelle. Avec son bicylindre 1 301cc développant 173 chevaux, la Super Duke GT conserve toute sa sauvagerie. Et elle gagne en raffinement.

Suspension semi-active, quickshifter, feux dynamiques et sacoches rigides la rendent capable d’avaler les kilomètres sans modérer son tempérament. Sous la selle, on ressent à chaque accélération cette énergie brute qui fait le charme des autrichiennes. Un tourisme qui n’a rien de sage…

MV Agusta Turismo Veloce Lusso SCS : 20 598 $ soit 17 620€

La Turismo Veloce signe chez MV Agusta un savant mélange d’élégance italienne et de polyvalence. Animée par un trois cylindres 798cc aussi léger que caractériel, cette GT au look d’œuvre d’art se décline en version Lusso SCS avec suspension intelligente.

On peut y mettre des bagages intégrés et un système d’ embrayage automatique ingénieux (plus besoin de débrayer à l’arrêt). Moins puissante que ses concurrentes, elle compense par une agilité et un plaisir de conduite rares. Pour ceux qui veulent allier art mécanique et voyages, c’est un choix d’exception.

BMW K 1600 GT : 24 745 $ soit 21 167€

Avec son six cylindres en ligne de 1 649cc développant 160 chevaux, la moto BMW K 1600 GT repousse les limites du grand tourisme. Suspension électronique, équipements haut de gamme et mécanique d’une douceur exemplaire transforment les longs trajets en pur plaisir.

Plus lourde et plus posée que les sportives GT, elle excelle dans les voyages haut de gamme à haute vitesse. Pour ceux qui privilégient le confort absolu sans renoncer aux performances, c’est la référence.

BMW M 1000 XR : 25 475 $ soit 21 792€

BMW a poussé le concept de la S 1000 XR dans ses retranchements avec cette version M survitaminée. Avec ses 201 chevaux et ses ailerons aérodynamiques, cette hyper-GT brouille les frontières entre tourisme et circuit.

Allégée, affûtée et bourrée de technologies (régulateur, sacoches, aides électroniques), elle conserve ses capacités routières tout en rivalisant avec les sportives pures. Un concentré de folie bavaroise qui rendra jaloux bien des motos de course.

Kawasaki Ninja H2 SX SE : 29 100 $ soit 24 893€

Kawasaki a greffé un compresseur sur le concept de GT avec cette Ninja H2 SX SE dérivée de l’hypernue. Son quatre cylindres suralimenté de 207 chevaux est enveloppé dans un cadre plus civilisé : siège confortable, poignées chauffantes, régulateur adaptatif et même détection d’angles morts.

Excessif ? Sans doute. Fascinant ? Absolument. Pour ceux qui rêvent d’avaler les autoroutes à vitesse orbitale sans sacrifier le confort, c’est l’ultime machine.

Ducati Multistrada V4 RS : 37 995 $ soit 32 502€

Ducati signe ici la Multistrada la plus radicale de l’histoire. Reprenant le moteur V4 de la Panigale (180 chevaux), cette RS adopte une suspension sportive, un embrayage à sec et une position de conduite engagée.

Tout en conservant les équipements de voyage (régulateur, radar, protection), elle se comporte comme une hypernue déguisée en GT. Pour les pilotes exigeants qui veulent du sport pur dans un format routier, c’est un chef-d’œuvre à l’italienne.

Buell SuperTouring : Prix sur précommande

Le retour de Buell prend la forme de cette SuperTouring au caractère bien trempé. Basée sur la plateforme 1190 (bicylindre 1 190cc de 185 chevaux), elle combine position droite et look agressif dans un pur style américain.

Moins sophistiquée que ses rivales européennes, elle compense par un tempérament brut et authentique. Pour ceux qui cherchent une GT atypique chargée d’histoire, cette renaissance mérite le détour.

