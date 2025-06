BMW dévoile une moto concept qui pourrait changer le monde des superbikes

BMW Motorrad a levé le voile sur un concept de moto qui ne laisse personne indifférent : la Concept RR.

Le géant allemand a présenté cette machine au prestigieux Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Ce concept de moto n’est pas qu’une simple étude de style, mais un véritable avant-goût de la prochaine génération des modèles RR de BMW. Attendez-vous à voir l’avenir des superbikes se dessiner ici.

La performance issue de la piste directement sur la route

Ce qui distingue d’emblée la Concept RR, c’est avant tout son moteur. On parle ici d’un quatre cylindres en ligne refroidi par eau. Ce moteur dont se munit cette concept moto est directement issu de la machine de compétition de BMW en WSBK. C’est celle avec laquelle Toprak Razgatlioğlu a dominé le championnat du monde.

Avec plus de 230 CV, ce moteur annonce en outre des sensations fortes. Il représente également un bond significatif par rapport à la puissance de l’actuelle M1000RR. Plus encore, on a l’électronique de contrôle, qui inclut la gestion moteur, l’antipatinage et le frein moteur. Elle est reprise directement de la moto de course. Ceci marque un transfert de technologie « de la course à la route » sans précédent.

Au-delà de la puissance brute, la moto Concept RR de BMW Motorrad se concentre sur la légèreté et l’aérodynamisme. La marque a largement recours à la fibre de carbone pour la carrosserie et le bras oscillant, tandis que la section arrière est en aluminium usiné. Bien sûr, ils n’ont pas précisé le poids exact. Cela dit, cette utilisation intensive de matériaux légers suggère une réduction significative par rapport aux modèles actuels.

Design et technologie du concept moto de BMW

Le design de la Concept RR est une évolution marquée des lignes des S1000RR et M1000RR actuelles. Elle conserve le phare asymétrique caractéristique de BMW à l’avant. En revanche, elle arbore des flancs angulaires et une partie arrière monolithique en aluminium ventilé qui intègre un logo « Concept RR » lumineux.

BMW a, par ailleurs, priorisé l’aérodynamisme de ce concept moto, car ils ont subtilement intégré des ailettes. À cela s’ajoute une gestion précise des flux d’air à travers le véhicule. Le tout améliore la stabilité à haute vitesse et l’efficacité en virage.

Côté technologie, la moto s’équipe d’un écran TFT couleur et de systèmes électroniques avancés. Elle les a en fait hérités du pack électronique WSBK. L’ergonomie semble plus agressive, bien qu’ils affirment que la hauteur de selle devrait rester accessible. Pour l’heure, la nouvelle moto Concept RR de BMW n’est pas encore en vente. Elle donne cependant un aperçu clair et concret de la direction que prendront les futures superbikes de la marque.

