Dix motos à découvrir pour les fans de vitesse et de confort sur route

Pour les amateurs de longues balades, de vitesse grisante et de confort sur route absolu, certaines motos sport-tourisme sortent du lot.

Certaines machines sont loin d’être de simples bêtes de course. Elles combinent puissance, technologie et douceur de conduite pour avaler le bitume sans souffrir. Je vous cite dans les lignes qui suivent dix motos, qui mélangent vitesse et confort sur route, pour lesquelles vous devriez craquer ! Sinon, voici aussi notre top des meilleures motos électriques 125cc du mois.

BMW S 1000 XR, une bombe pour voyager à haute vitesse

La S 1000 XR reçoit le quatre cylindres de la S 1000 RR, légèrement adouci mais toujours surpuissant (170 CV !). Proposée à partir de 16 600 euros, elle s’adresse aux amateurs de motos qui cherchent à combiner vitesse pure et confort sur route. Elle excelle autant sur longs trajets que sur piste grâce à ses suspensions réglables et son électronique complète. C’est la moto idéale pour rouler loin, vite, et prendre du plaisir à chaque virage.

Tracer 9, une moto qui mélange confort sur route et vitesse

La Yamaha Tracer 9 dispose du moteur expressif du MT-09, un trois cylindres de 117 CV, et d’un châssis pensé pour le voyage rapide. Pour environ 11 600 euros, elle fait partie des motos les plus équilibrées pour qui cherche à concilier vitesse et confort sur route. On profite d’aides électroniques avancées, ABS, contrôle de traction et six modes d’assistance pilotés par une centrale inertielle. Sa maniabilité et son confort en font une vraie référence, aussi à l’aise en ville qu’en duo sur autoroute.

GSX-S1000GT+, la moto abordable qui ne lâche rien

Ce modèle de Suzuki allie l’efficacité d’un moteur 150 CV et le confort d’un vrai sport-tourer. La GSX-S1000GT+ figure parmi les motos qui conjuguent brillamment confort sur route et aptitude à la vitesse. Le tout sans exploser le budget, car elle coûte environ 13 200 euros. Sa fiabilité n’est plus à prouver, et l’équipement de série plaira aux technophiles (ABS, contrôle de traction, quickshifter). La position de conduite ainsi que l’autonomie de la moto en font une partenaire rêvée pour les longs trajets.

Ninja 1100SX, la sportive qui aime les longs trajets

Cette moto développe 134 CV et 112 Nm, avec la patate d’un moteur quatre cylindres exceptionnel. Affichée autour de 12 600 euros, la Kawasaki Ninja 1100SX incarne une nouvelle génération de motos qui fournissent un savant mélange de vitesse et de confort sur route. Elle embarque un tableau de bord TFT en plus d’une électronique complète (six-axis IMU, quickshifter, modes de conduite). Ajoutez à cela une finition haut-de-gamme. C’est une sportive docile, idéale pour aligner les kilomètres avec style.

BMW R 1250 RT, luxe, confort et des kilomètres au calme

La R 1250 RT combine moteur boxer, confort royal et technologies exclusives. Elle incarne ce que les motos de tourisme haut de gamme peuvent donner de mieux en matière de confort sur route, sans sacrifier la vitesse de croisière. Parfaite pour le touring, elle avale les kilomètres dans un silence impérial. Avec sa protection au vent et sa transmission par cardan, vous pourrez traverser l’Europe sans peine. Tout cela au prix de 18 400 euros, ce qui fait d’elle une moto pas chère !

BMW M 1000 XR, pours les fans de moto, de vitesse et de confort

Elle affiche 201 CV et tous les raffinements typiques de la gamme M. J’entends par là suspension électronique, quickshifter, freins haut de gamme, mais aussi look ravageur. Pour 22 400 euros, la BMW M 1000 XR repousse les limites de ce que l’on attend des modèles sportifs. En même temps, cette moto ne néglige pas du tout le confort sur route, même à très haute vitesse. De quoi faire de chaque road-trip une expérience inoubliable, mais attention, les options font vite grimper la note !

La BMW K 1600 B transforme l’autoroute en salon roulant

Avec son 6-cylindres en ligne de 160 CV et 180 Nm, la K 1600 B est une véritable routière grand luxe. Proposée aux alentours de 21 500 euros, elle s’impose parmi les rares motos à allier confort sur route absolu et performances dignes d’un train à grande vitesse. Elle vient avec des équipements pléthoriques, dont écran TFT géant, suspension électronique, keyless go, et transmission cardan inusable. Malgré sa taille imposante, cette moto sportive reste docile et sécurisante, même en duo.

MV Agusta Turismo Veloce pour voyager avec style

La Turismo Veloce charme d’abord par son style italien unique et son moteur trois cylindres de 110 CV. À 23 500 euros, elle s’adresse à ceux qui veulent des motos thermiques exclusives qui combinent vitesse, élégance et un vrai confort sur route. Elle propose également des technologies de pointe : centrale inertielle, électronique ajustable et quickshifter. Les finitions haut de gamme et le comportement incisif de ce modèle font par ailleurs la différence.

Ninja H2 SX SE, vitesse et de confort sur route dans une moto

C’est la moto des records, avec un moteur 207 CV à compresseur et 137 Nm de couple. Ajoutez à cela une électronique de sécurité pléthorique ainsi qu’un équipement digne d’une limousine. Facturée environ 26 800 euros, elle figure parmi les deux-roues les plus extrêmes. Cette moto de Kawasaki est d’ailleurs capable d’atteindre une vitesse folle tout en maintenant un bon confort sur route. On traverse les pays aussi vite qu’on change de playlist sur le système infodivertissement !

KTM 1390 Super Duke GT, future reine des motos sportives

La future Super Duke GT promet d’être la reine des routes rapides. Elle se munit d’un V-Twin de 188 CV et d’une technologie embarquée au top (IMU, quickshifter, suspensions électroniques). On ne connaît pas encore le prix de ce nouveau modèle. Malgré tout, cette moto sera clairement taillée pour la vitesse sans compromettre le confort sur route. La date de commercialisation reste incertaine, mais elle s’annonce comme l’arme ultime pour avaler les kilomètres !

