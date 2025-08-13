Accessible et performante : La légendaire Kawasaki Ninja s’offre un tout nouveau souffle

En sortant une nouvelle version du véhicule dénommé Ninja en 2026, icône des sportives, Kawasaki dévoile une version plus accessible de son savoir dans le monde des motos sans sacrifier son ADN performance.

Avec un design agressif retravaillé et une mécanique optimisée, cette nouvelle mouture promet des sensations pures… pourtant son prix est dit “raisonnable”. Voici donc comment Kawasaki prouve qu’on peut séduire les nouveaux riders sans trahir les puristes.

Une métamorphose radicale (mais tellement classe)

C’est fini le vert fluo signature Kawasaki, place au noir profond ! La Ninja 500 qui fera son apparition 2026 se pare d’une robe monochrome ultra-sobre. Et ce modèle est rehaussé de détails argentés. Un choix stylistique audacieux pour cette sportive d’entrée de gamme, qui gagne en élégance ce qu’elle perd en excentricité. Comme si la « méchante » de la gamme Ninja avait enfin trouvé son style.

Design minimaliste, allure maximale

Kawasaki mise tout sur la simplicité : pas de stickers tape-à-l’œil, juste le nom de la marque en blanc sur le réservoir. Même l’échappement adopte un fini noir et argenté, du jamais vu sur ce modèle. Par conséquent la marque prévoit de sortir une moto qui assume pleinement son statut de « petite » Ninja sans complexe. De quoi séduire les débutants qui veulent une sportive discrète… mais pas trop.

Une mécanique toujours aussi accueillante

Sous son nouvel habillage, la Kawasaki Ninja 500 conserve ses atouts phares : un poids plume (377 livres soit 171kg), une hauteur de selle accessible (78,5 cm) et un bicylindre 451cc délivrant 51 chevaux. Assez pour frôler les 160 km/h, mais pas au point d’effrayer les novices. Par contre, elle a un petit bémol. C’est le fait que l’ABS reste en option. Un investissement pourtant crucial pour les premiers pas en sportive.

Le petit prix qui change tout

Si Kawasaki garde le silence sur le tarif exact, la Ninja 500 qui sortira en 2026 devrait rester sous les 6 000 $ soit 5 138€. Un positionnement malin face à la concurrence, surtout quand on sait que son aînée la H2R coûte… 59 100 $ soit 50 614€. De quoi commencer doucement avant de passer aux modèles supersport.

Disponibilité : patience, elle arrive !

Pour l’instant, la Ninja 500 prévue pour 2026 ne figure que sur le site britannique de Kawasaki. Mais son arrivée en Amérique du Nord semble inéluctable. Elle sortira sur ce sol probablement d’ici la fin d’année. Une chose est sûre : cette version noire totale a tout pour devenir la nouvelle coqueluche des riders en quête de style et d’accessibilité.

