CES 2025 : Intel booste l’automobile avec une innovation majeure

Au CES 2025, Intel a présenté une innovation automobile avec sa solution « Whole Vehicle » . Cette approche de commande adaptative permet d’accélérer la transition vers les véhicules électriques et définis par logiciels (SDVs). La plateforme intègre des outils en IA, gestion de l’énergie et simulation virtuelle avec AWS.

Intel introduit une innovation automobile au CES 2025

Le système Whole Vehicle englobe plusieurs aspects essentiels. Cela inclut des outils informatiques haute performance, des graphiques discrets, et des algorithmes d’optimisation énergétique pour les véhicules électriques (VE). L’unité de commande adaptative (ACU) joue un rôle clé en permettant une gestion dynamique de l’énergie. Cette dernière ajuste les paramètres en fonction des conditions routières et du style de conduite. Ce qui permet de réduire les besoins énergétiques des véhicules tout en augmentant leur efficacité.

Par ailleurs, l’innovation automobile qu’Intel a présenté au CES 2025, l’ACU, permet une gestion de la puissance plus intelligente et précise. En réduisant les coûts par kilowatt, cette technologie permet une récupération d’énergie allant jusqu’à 40 % des pertes liées au système de régulation énergétique. Ces innovations contribuent à améliorer l’autonomie des VE, à accélérer la recharge, et à rendre les véhicules plus réactifs. Selon Intel, l’efficacité énergétique pourrait augmenter de 3 à 5 % lors des tests WLTP.

Une collaboration stratégique pour un développement accéléré

Afin de rendre cette innovation possible, Intel a collaboré avec Amazon Web Services pour créer un environnement de conception virtuelle pour l’automobile (VDA). Elle permet ainsi aux constructeurs de simuler les performances des véhicules avant la production. Cette approche réduit les coûts de recherche et développement en éliminant le besoin de prototypage physique.

L’innovation d’Intel lors du CES 2025, en collaboration avec AWS, vise à accélérer le développement automobile. Elle a également pour objectif de réduire le temps de mise sur le marché. Ainsi, l’intégration de solutions virtuelles et logicielles dans l’industrie automobile représente un tournant majeur. Cela permet avant tout d’optimiser les processus de conception, mais aussi de préparer les véhicules du futur. Les consommateurs auront alors droit à des modèles plus efficaces, écologiques et performants.

