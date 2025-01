CES 2025 : Eyelights dévoile son pare-brise en réalité augmentée

La start-up toulousaine Eyelights a présenté sa vision révolutionnaire du pare-brise à réalité augmentée lors de l’événement CES 2025. Il permet d’afficher des informations en temps réel sur la route. Ce projet est le fruit d’une collaboration avec le leader technologique NVIDIA et l’équipementier AGC.

Un pare-brise réinventé avec la réalité augmentée au CES 2025

Le pare-brise d’Eyelights affiche des données de conduite essentielles comme la vitesse ou les alertes de navigation. Il transforme également le cockpit automobile en un espace multimodal et interactif. Grâce à la technologie de réalité augmentée (AR), le conducteur peut visualiser des informations sans quitter la route des yeux. Ce système a démontré un temps de réponse 32 % plus rapide que les écrans traditionnels. C’est un facteur crucial pour la sécurité.

Mais l’innovation ne s’arrête pas là. Ce pare-brise à réalité augmenté qu’on a découvert au CES 2025 offre une expérience partagée. Pendant que le conducteur reste concentré, les passagers peuvent interagir avec un « copilote IA » sous forme d’avatar 3D. Ce système de conversation, basé sur ChatGPT, permet des interactions naturelles et personnalisées. Il offre également une expérience divertissante comme un « cinéma de voiture » ou la projection d’un avatar sur les fenêtres latérales.

Un partenariat stratégique pour une production à grande échelle

Le succès d’Eyelights et de son pare-brise à réalité augmentée repose sur sa collaboration avec des partenaires stratégiques. Citons notamment AGC pour la fabrication du verre multicouche et NVIDIA pour la plateforme de calcul accéléré. Ce partenariat a permis d’optimiser le traitement des informations en temps réel. Cela a rendu possibles des fonctionnalités avancées telles que la fusion des interactions basées sur la parole, les gestes et le suivi oculaire.

À travers cette collaboration dévoilée au CES 2025, Eyelights envisage une production de masse de son pare-brise à réalité augmentée. L’entreprise s’offre également la possibilité de produire jusqu’à cinq millions d’unités par an. La technologie a déjà séduit plusieurs grands constructeurs automobiles. Parmi ces derniers, BMW, qui prévoit d’intégrer cette innovation dans ses futurs véhicules de la gamme Neue Klasse.

