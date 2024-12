Ce vélo électrique futuriste pourrait-il enfin faire oublier la voiture ?

Le DaVe est bien plus qu’un simple vélo électrique. C’est un prototype novateur qui veut révolutionner les trajets urbains. Nous devons sa conception à la marque allemande Ca Go Bike, en collaboration avec la Hochschule Darmstadt. Sa promesse ? Offrir une alternative crédible à la voiture, en combinant confort, praticité et respect de l’environnement.

Le DaVe, l’alliance parfaite en vélo électrique et voiture

Le DaVe, ou Darmstadt Vehicle, cherche à allier les avantages de deux mondes. D’une part, la liberté d’un vélo et, d’autre part, la protection d’une voiture. Destiné à des trajets quotidiens jusqu’à 15 km, il s’adapte aux conditions météorologiques grâce à un toit rétractable. Ce dernier peut se déployer en quelques secondes. En mode cabriolet, il est parfait pour une belle journée ensoleillée. Par temps de pluie, son abri imperméable vous protège efficacement.

Par ailleurs, le vélo électrique DaVe ne se contente pas de jouer sur la praticité. Son design ergonomique permet une conduite confortable grâce à une position droite et à un carénage qui protège des éclaboussures. De plus, il s’équipe d’un moteur de Bosch eBike qui permet d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 45 km/h. Certes, ce speedbike est plus proche du cyclomoteur que du vélo traditionnel. Il dispose néanmoins de nombreux atouts pour séduire ceux qui cherchent à éviter les encombrements des villes.

Vers une alternative durable à la voiture ?

Le concept du vélo électrique DaVe s’inscrit dans une démarche de durabilité, avec des matériaux recyclables et un entretien simplifié. Lancé en 2020, il a été pensé dans le cadre d’un programme de recherche sur la mobilité durable. Cela dit, bien que cette innovation soit séduisante, reste à savoir si elle pourra véritablement concurrencer la voiture.

À l’heure actuelle, ce modèle reste un prototype et on attend encore des améliorations, notamment après sa victoire au German Design Award. Par conséquent, Ca Go Bike n’a pas encore programmé son arrivée sur le marché. De plus, son positionnement entre vélo et scooter pourrait ne pas correspondre aux attentes de tous les utilisateurs urbains.

