Les premières images de la moto électrique Pulse de Can-Am !

Concentrée depuis longtemps sur la fabrication de motos à trois roues, la marque canadienne revient dans le monde de la moto avec la Can-Am Pulse. Cette moto électrique se distingue par ses lignes élégantes, modernes et épurées, avec le moteur électrique ancré au cadre avec l’axe concentrique à l’axe du bras oscillant.

L’entreprise, qui appartient au groupe Bombardier Produits Récréatifs (BRP), fait son grand saut dans le monde des deux-roues électriques. Elle ouvre maintenant ce nouveau créneau dans le but d’attirer un nouveau public et d’essayer de tirer parti de la croissance de ce type de mobilité. Connue sous le nom de Pulse, cette moto électrique va débarquer au milieu de l’année 2024 sur le marché.

BRP suit la voie de l’électrification

José Boisjoli, président de BRP, a souligné l’intention de l’entreprise d‘innover et de se tourner vers l’avenir. Il a déclaré que l’histoire d’innovation atteint de nouveaux sommets avec l’introduction de produits de puissance qui façonnent le marché et améliorent l’expérience.

Ainsi, profitant de la transition forcée vers l’électrification, chez BRP, ils ont pensé ressusciter leur marque Can-Am avec des créations alimentées par des batteries. Aujourd’hui, enfin, la marque a déjà révélé ce que seront ses premières motos électriques, tant au niveau du design que du nom. En particulier la Pulse Cam.

La société a également indiqué que cette moto électrique serait facile à conduire pour les personnes inexpérimentées. En fait, il suffit d’appuyer sur l’accélérateur pour se rendre où l’on veut. Tout en profitant d’une expérience presque silencieuse et sans vibrations.

La Can-Am Pulse se présente sous la forme d’une moto nue. Elle se distingue par son design avant-gardiste avec des détails et ses roues en alliage de 17 pouces de diamètre. Son approche se veut purement asphaltée et urbaine, avec une apparence légère et accessible qui promet du plaisir au quotidien.

Cette moto électrique a une esthétique tout à fait contemporaine. Et de par son approche, elle semble être facile à conduire pour les novices comme pour les utilisateurs plus expérimentés.

Les spécifications devraient être publiées en août 2023

Nous devrons faire preuve de patience, car nous devrons attendre jusqu’en août 2023 pour connaître les spécifications complètes. Mais également jusqu’en 2024 lorsque les Can-Am électriques arriveront chez les concessionnaires.

Mais avant cela, BRP a expliqué que la moto électrique va bénéficier de la technologie Rotax E-Power. Ce système promet de fournir « beaucoup de puissance et de couple » ainsi que des « vitesses d’autoroute ».

En termes de performances, les Can-Am Pulse sont équipés du nouveau moteur Rotax E-Power. Ce dernier promet un haut niveau de performance, bien que nous ne connaissions pas encore les chiffres de puissance et de couple. Aussi, elles disposent de feux entièrement LED, d’un grand écran TFT pour l’instrumentation et d’une fourche inversée.