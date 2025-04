Bosch a du souci à se faire avec la nouvelle motorisation de DJI pour vélos électriques

La marque DJI a dévoilé son nouveau système de motorisation pour vélos électriques, l’Avinox Drive.

Les drones de DJI ne sont plus nouveaux pour la plupart d’entre nous. Mais elle a récemment élargi son champ d’expertise avec une innovation surprenante. Effectivement, DJI s’attaque au marché des vélos électriques avec son système de motorisation Avinox Drive. Et il semble que Bosch, un géant du secteur, ait de bonnes raisons de s’inquiéter.

Un système de motorisation pour vélos électriques signé DJI

Le moteur Avinox Drive renferme des performances impressionnantes. Il s’accompagne également d’une technologie de pointe qui a tout pour redéfinir l’expérience des cyclistes. Ce système se distingue aussi par son couple élevé et sa consommation d’énergie optimisée. Ce système de motorisation pour vélos électriques de DJI bénéficie en outre d’une puissance fluide et d’une efficacité énergétique exceptionnelle. Elle fournit ainsi une assistance électrique silencieuse et réactive.

Parmi les premiers vélos équipés de ce moteur, on compte des VTT électriques et des modèles gravel. Ce sont les preuves de l’ambition de DJI d’atteindre un large éventail d’utilisateurs. En plus de ses performances, l’Avinox Drive se démarque par sa connectivité avancée. Grâce à une application dédiée, les usagers peuvent personnaliser leur assistance, suivre leurs performances et effectuer des diagnostics en temps réel. Avec sa motorisation pour vélos, DJI mise donc sur une expérience connectée et intuitive.

Le moteur Avinox Drive, un défi de taille pour Bosch

L’arrivée de DJI dans le secteur des vélos électriques met en lumière une concurrence accrue pour les leaders du marché. Ces derniers ont bien du souci à se faire, et Bosh fait partie du lot. Les capacités de l’Avinox Drive placent d’ailleurs DJI en concurrence directe avec Bosch. C’est surtout le cas dans le segment des VTT haut de gamme et des vélos polyvalents.

L’Avinox Drive a, par ailleurs, un avantage important et c’est son prix compétitif. D’autant plus que ce système de motorisation pour vélos électriques intègre des performances similaires, voire supérieures à celles des moteurs Bosch. Les modèles équipés du moteur de DJI présentent ainsi un très bon rapport qualité/prix et menacent le règne de Bosch. DJI semble en outre cibler les cyclistes à la recherche d’une technologie hautement personnalisable, là où Bosch se concentre sur la fiabilité et la polyvalence.

