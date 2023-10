Prime Days : Le super vélo électrique RCB écrase son prix, découvrez ce bon plan !

Vous pensez devoir dépenser plus de 1000 euros pour un vélo ? Et non ! Maintenant, durant ces Prime Days rendez-vous sur Amazon France, car un super bon plan vous y attend concernant le vélo électrique RCB !

Les fans de deux roues n’en reviendront pas, car ce véhicule de qualité coûte moins de 600 euros ! C’est une offre incroyable à ne pas laisser filer ! Voici ce qu’il en est !

Le vélo électrique RCB victime d’une baisse de prix de -22 %

Alors qu’habituellement, le vélo électrique RCB est présenté au prix de 699,99€, les Prime Days font passer cette offre à 549,00€ grâce au bon plan dont cet article fait l’objet sur le site d’Amazon France. En l’achetant dès à présent, vous économiserez donc 150,99€ !

C’est une offre plus qu’intéressante pour un véhicule de ce calibre, car cette somme vous permettra de réaliser d’autres achats, si l’envie vous prend de profiter en plus des Prime Days !

Mais dès à présent, cette somme vous permettra d’acquérir ce beau vélo à 7 vitesses de couleur bleu. Son moteur à engrenages sans balais de 250 W est puissant. Et ce véhicule pour adulte peut facilement atteindre les 25 km/h. Vous pourrez donc vous déplacer où bon vous semble et voir vos performances. Il est pourvu d’un écran LCD qui affiche les kilomètres parcourus et bien d’autres données. C’est donc le véhicule idéal à enfourcher si vous devez vous rendre quelque part rapidement.

Un véhicule facile à manier

Il est véritablement intéressant de profiter du bon plan concernant le vélo électrique RCB. Les roues de ce véhicule sont dentées, elles font 26 pouces et elles sont dotées d’une fourche à suspension antichoc. Ce sont donc de super alliés sur les routes difficiles. Puis, comme il s’agit d’un vélo électrique, sa force réside dans sa batterie amovible de 36V 12ah qui vous permettra de pédaler sans trop vous fatiguer.

Ensuite, ce vélo est doté de freins à disques mécaniques à l’avant et à l’arrière. Ce qui fait qu’il est facile à manier afin de pouvoir affronter toutes les conditions routières. Et il possède même des phares à LED qui vous seront d’une grande utilité si vous devez effectuer un trajet en vélo la nuit.

Mais parmi toutes ses caractéristiques, il est impressionnant de voir qu’il dispose de 3 modes de déplacement. Il y a notamment le mode croisière, le mode d’assistance à la pédale et le mode croisière à vitesse fixe.