Bon plan : l’Urbanbiker Dakota PLUS, 160 km d’autonomie à petit prix !

Besoin d’un vélo puissant, performant et avec une bonne autonomie ? Si vous aimez les VTT électriques, l’Urbanbiker Dakota PLUS est le bon plan parfait pour vous. Avec son moteur central et sa batterie haut de gamme, il promet une expérience unique sur tous les types de terrain. Profitez de cette offre exceptionnelle à 2 099 euros au lieu de 2 599 euros chez Decathlon !

Un moteur puissant et une autonomie impressionnante

L’Urbanbiker Dakota PLUS est un bon plan pour des performances optimales sur les chemins, les pistes cyclables et même les pentes modérées. Il s’équipe d’un moteur central de 250 Wh qu’a développé UBK Systems. Ce moteur lui permet de fournir un couple impressionnant de 90 Nm, ce qui rend alors l’assistance au pédalage fluide et réactive. Il garantit une conduite agréable même dans les conditions les plus exigeantes. Consultez notre article sur les types de moteurs de vélos électriques pour en savoir davantage.

Un autre point qui fait de l’Urbanbiker Dakota PLUS un bon plan, c’est son autonomie qui va jusqu’à 160 km en mode ÉCO. Cela est rendu possible grâce à sa batterie lithium-ion de 840 Wh (48v 17.5Ah) ainsi que des cellules Samsung de haute qualité. Une telle performance permet de longues sorties sans souci de recharge. Cette batterie semi-intégrée dans le cadre assure également une meilleure répartition du poids et une durée de vie prolongée.

L’Urbanbiker Dakota PLUS, confort et sécurité à chaque ride

Les performances de l’Urbanbiker Dakota PLUS sont donc remarquables, mais d’autres attraits en font un bon plan. Ce VTT électrique se distingue tout aussi bien par son équipement de qualité qui fournit confort et performance, mais aussi par une expérience de conduite sécurisée. Le vélo se munit avant tout de freins à disque hydrauliques Promax, qui garantissent un freinage efficace et stable. Ils sont efficaces, même à grande vitesse. Vous aurez ainsi un contrôle total et une meilleure réactivité lors de vos trajets.

Les pneus Maxxis Forekaster de 27,5 pouces ou 29 pouces (selon la taille choisie) sont, en outre, parfaitement adaptés aux terrains irréguliers. Voilà une caractéristique additionnelle qui fait de l’Urbanbiker Dakota PLUS un bon plan VTT électrique. De plus, la suspension avant hydraulique et semi-rigide permet d’amortir les chocs pour une conduite fluide. Un écran LCD rétro-éclairé de 2,5 pouces complète le tout. Il offre 5 niveaux d’assistance et des informations détaillées sur votre vitesse, vos kilomètres parcourus et plus encore.

