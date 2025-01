Bon plan : E-Summit 700, le VTT électrique idéal pour débuter !

Vous êtes un amateur de cyclisme tout-terrain à la recherche d’un nouveau deux-roues électrique ? Je vous propose un bon plan chez Intersport : le VTT électrique E-Summit 700 de Nakamura. Avec ses performances remarquables et son design robuste, il promet des sorties en pleine nature mémorables.

Une motorisation puissante et une autonomie exceptionnelle

Le VTT Nakamura E-Summit 700 se distingue par son moteur central Bosch Performance Line CX. Cette motorisation de 250 W délivre un couple impressionnant de 45 Nm. Il se montre idéal pour affronter des montées abruptes et des terrains exigeants. De plus, l’assistance électrique se déclenche de manière fluide. Ceci garantit une expérience de conduite naturelle et agréable.

L’autonomie figure parmi les atouts qui font du VTT Nakamura E-Summit 700 un bon plan. Sa batterie intégrée de 375 Wh offre jusqu’à 55 km de parcours selon le mode d’assistance et le terrain. Avec son écran de contrôle intuitif, vous pouvez facilement suivre l’état de la batterie et ajuster les paramètres pour maximiser l’autonomie. Bref, ce VTT est la monture parfaite pour accompagner vos longues sorties sans compromis.

Le Nakamura E-Summit 700, un VTT performant à prix réduit

Ce deux-roues électrique dispose d’une fourche à suspension ressort avec un débattement de 120 mm. Ces éléments permettent d’amortir efficacement les chocs sur les sentiers accidentés. Il possède même des roues de 27,5 pouces, associées à des pneus larges. Elles offrent une adhérence et une stabilité accrues. Cela rend ce VTT électrique adapté à tous types de terrains.

Ainsi, si vous êtes en quête d’un bon plan VTT, je vous conseille vivement le Nakamura E-Summit 700. En plus de ses caractéristiques techniques intéressantes, il bénéficie actuellement d’une promotion chez Intersport. Effectivement, ce dernier le propose normalement à 1 199,99 euros, mais vous pouvez l’acheter maintenant à seulement 899,99 euros. Cette baisse de prix significative rend ce VTT électrique plus accessible tout en conservant une qualité et des performances haut de gamme.

