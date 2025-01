Bon plan : Le Supra 4.0, un vélo électrique pliant maintenant en promo !

Le vélo électrique pliant Supra 4.0 est LE bon plan pour les cyclistes en quête de confort et de praticité. Avec une autonomie de 70 km et un pliage rapide, il s’adapte à vos trajets quotidiens tout en étant facile à transporter et à ranger. Profitez de la réduction chez Decathlon pour investir dans un vélo électrique de qualité.

Le Flebi Supra 4.0, un vélo électrique pliant design et pratique

Ce vélo pliable est conçu pour offrir une grande facilité d’utilisation. Il se plie en moins de 10 s et atteint des dimensions compactes de 62x33x65 cm une fois replié. Cela permet de le transporter sans effort, même dans des espaces réduits. Grâce à ses petites roues intégrées au porte-bagages, il peut être déplacé comme un trolley. De plus, son poids de 16,8 kg permet de le prendre facilement en main, que ce soit à la maison, au travail ou dans les transports publics.

Le design pliant ultra-compact du bon plan vélo Supra 4.0 le rend particulièrement adapté à un usage urbain. Une fois plié, on peut le ranger sans encombre dans un placard ou même transporté en voiture, métro ou bus. Il répond ainsi aux besoins des citadins à la recherche d’un vélo pratique, facile à transporter et qui ne prend pas de place. En même temps, il est suffisamment robuste pour résister aux déplacements de tous les jours.

Performances et confort maximal à un prix réduit

La praticité est loin d’être le seul atout qui fait du vélo pliant Flebi Supra 4.0 un bon plan. Il offre aussi des performances de qualité. Son moteur avant de 250 W vous permet d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. C’est idéal pour circuler en ville sans effort. Grâce à la batterie de 10,4 Ah, vous bénéficiez d’une autonomie qui va jusqu’à 70 km. Elle suffit amplement pour la plupart des trajets urbains. De plus, la batterie est amovible et peut se recharger à l’intérieur comme à l’extérieur du cadre, pour plus de flexibilité.

Le vélo électrique pliant Supra 4.0 s’équipe également de 3 vitesses Shimano Nexus. Elles permettent d’adapter votre conduite en fonction des terrains que vous rencontrez. Les freins à disque hydrauliques assurent quant à eux une sécurité optimale, même dans les conditions les plus exigeantes. L’éclairage intégré au cadre et à la tige de selle vous permet en outre de rouler en toute sérénité, de jour comme de nuit.

Que ce soit pour une conduite fluide en ville ou des trajets plus longs, le bon plan vélo pliant Supra 4.0 saura répondre à vos attentes. Offrez-vous ce deux-roues performant dès maintenant. Vous pourrez d’ailleurs profiter de la réduction que Decathlon propose actuellement : 1249 euros au lieu de 1599 euros !

