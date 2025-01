BON PLAN : Fat tire EK6 Blanc EVERCROSS en promo ! Évasion Garantie !

Si vous aimez faire des sorties en vélo, je vous conseille de shopper le fat tire EK6 Blanc EVERCROSS lors de ces soldes d’hiver chez Decathlon, car il est victime d’un bon plan à ne pas manquer! Ce sera votre allié quand l’été viendra !

C’est un vélo électrique qui allie parfaitement performance, confort et style. Et en effet, son apparence robuste atteste déjà de sa résistance aux chocs sur les terrains accidentés. Mais il a également d’autres attributs dont je vais vous parler de suite.

Le Fat tire EK6 Blanc EVERCROSS, un véhicule conçu pour les adultes

En premier lieu, il ne faut pas se tromper en choisissant d’acheter le Fat tire EK6 Blanc EVERCROSS pour vous. C’est un vélo électrique pour adulte, pas pour enfant. Vu qu’il fait 182 x 60 x 110 cm seules des personnes majeures sont aptes à l’utiliser.

D’autant plus qu’il se plie facilement à 93 x 55 x 76 cm pour un rangement pratique. Mais il faut pas mal de muscles pour le transporter. En effet, le EK6 est équipé de pneus de 20 pouces x 4.0. Ils assurent une excellente adhérence sur tous les types de terrains, que ce soit sur la neige, les routes accidentées ou le bitume.

Sa suspension à fourche permet d’absorber les chocs, garantissant ainsi un confort optimal lors de vos trajets. Mais son poids de 32,4 kg est assez conséquent. De ce fait, il est bon d’être informé sur ce point.

Un fat tire assez puissant

Ensuite, l’un des atouts majeurs de ce Fat tire EK6 Blanc EVERCROSS victime d’un bon plan est son moteur puissant de 250 W.

Il vous permet d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/h (15,5 MPH). Puis, grâce à sa batterie intégrée de 15 Ah possèdent une tension de 48 V, vous pouvez profiter d’une bonne autonomie.

Il peut faire environ 90 km quand la batterie est pleine. Mais tout dépend des conditions dans lesquelles vous employez. Toutefois, que vous soyez en mode simple ou en mode assistance, le EK6 vous offre donc une expérience de conduite fluide et agréable.

Pour les amateurs de défis, ce véhicule est capable de gravir des pentes avec un angle d’escalade maximum de 25 degrés. De plus, il est conçu avec un degré d’étanchéité IP54. Cela signifie qu’il peut résister à des éclaboussures et à des conditions météorologiques variées. Vous roulerez donc aisément sur toutes les surfaces en l’enfourchant.

Une technologie embarquée bienvenue et des accessoires très pratiques

Pour suivre, le Fat tire EK6 Blanc EVERCROSS faisant l’objet d’un bon plan chez Decathlon est également équipé d’un affichage numérique qui vous permet de suivre vos performances en temps réel.

Avec 7 vitesses à votre disposition, vous pouvez facilement adapter votre conduite aux différents terrains et conditions. Et les freins à disque mécaniques à l’avant et à l’arrière garantissent une sécurité optimale lors de vos arrêts.

Enfin, en termes de praticité, le fatbike EK6 est livré avec une pompe à pneumatique, une serrure, une trousse à outils, un chargeur et un manuel d’utilisation. Tout ce dont vous avez besoin pour partir à l’aventure est inclus dans le package. De plus, sa béquille et ses garde-boue intégrés ajoutent une touche de fonctionnalité à ce vélo déjà bien équipé.

