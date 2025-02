Bon plan : E SUMMIT 950 Nakamura, le VTT électrique qui peut vous emmener partout !

Le VTT électrique E Summit 950 de Nakamura est un bon plan à saisir pour les passionnés de montagne et de chemins sinueux. Il offre des performances impressionnantes ainsi qu’un équipement de qualité. Si on combine tout cela à son prix réduit grâce à la promotion chez Intersport, il propose un excellent rapport qualité/prix.

Un vélo avec des performances de haut niveau

Le VTT électrique E Summit 950 Nakamura dispose d’un moteur central NAKA E-POWER MAX de 250W et 100 Nm de couple. Il peut ainsi gravir les côtes les plus difficiles. Son design épuré, avec une batterie intégrée de 460 Wh, assure une conduite fluide et un aérodynamisme optimal. L’écran TFT central vous permet en outre d’ajuster l’assistance parmi 4 niveaux et de contrôler l’autonomie. Le mode SMART adapte automatiquement l’assistance selon le pédalage pour un confort maximal.

Les équipements du bon plan VTT électrique E Summit 950 sont également de premier ordre. On compte entre autres une fourche RockShox Judy Silver de 120 mm et des freins à disques hydrauliques. Ils assurent une conduite stable et sécurisée, même sur des terrains techniques. Les roues de 29 pouces et compatibles tubeless offrent par ailleurs une adhérence parfaite et réduisent le risque de crevaison.

L’E Summit 950 Nakamura, un VTT électrique connecté

Avec une autonomie pouvant atteindre 80 km, ce VTT Nakamura est conçu pour les longues sorties. Son écran central connecté via Bluetooth vous permet de suivre vos performances en temps réel grâce à l’application NAKA E-POWER. Cette dernière calcule votre consommation et l’autonomie restante. De plus, une prise USB sur le cintre vous permet de recharger vos appareils mobiles lors de vos trajets.

D’autres éléments font du VTT électrique E Summit 950 Nakamura un bon plan. Il s’équipe par exemple d’une tige de selle télescopique pour plus d’agilité. Ce vélo électrique possède aussi une cassette Microshift 11-42 à 10 vitesses qui offre polyvalence pour grimper ou descendre. Son cadre en aluminium léger et robuste en fait un excellent choix pour les passionnés de VTT. Profitez donc de la réduction de 2 099,99 euros à 1 599,99 euros pour vous offrir ce deux-roues à prix mini !

