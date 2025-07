Bidons, bracelets, cadeaux… Le guide ultime pour rafler tous les goodies du Tour de France 2025

Quand la caravane du Tour déboule, c’est la fête au bord de la route. Les cris fusent, les bras se lèvent, et les goodies volent dans tous les sens. L’ambiance devient électrique et chacun espère repartir avec un petit trésor.

Le guide goodies Tour de France est vite devenu l’arme secrète des fans les plus malins. Car oui, certains ne viennent pas que pour les coureurs, mais aussi pour l’ambiance, les bobs et les bonbons. Eux, ils savent exactement où se placer, comment se faire remarquer, et à quel moment il faut rester ultra attentif. Mais alors, comment faire pour ne rien louper et viser aussi juste qu’eux ?

Arrivez tôt et visez les virages pour capter un max de cadeaux

Pour remplir votre sac, arrivez deux heures avant la caravane. C’est le seul moyen d’avoir une place bien placée, là où ça lance vraiment. Le bon coin, c’est les virages serrés et les côtes. Car là, les véhicules ralentissent et les goodies volent à bonne hauteur. Donc, c’est là que le guide goodies Tour de France prend tout son sens.

À l’inverse,si vous vous installez sur une ligne droite au calme, vous y verrez sûrement les voitures filer à toute allure mais aucun lancer ne vous atteindra. Les traversées de villages, les ronds-points et les pentes raides sont, par ailleurs, des pépites si vous visez les casquettes. Ces endroits créent, en effet, une vraie interaction entre les fans et les caravanes.

Fabriquez une cible maison pour attirer les lanceurs de goodies

Les membres de la caravane ne lancent pas leurs cadeaux au hasard. Alors, pour capter leur attention, bricolez une cible maison avec du carton, un parapluie ou un vieux drap décoré. Mettez-y des messages rigolos ou des dessins bien visibles. Ça marche à tous les coups car ça attire l’œil dans le flot du passage. Plus vous êtes visible, plus vous avez vos chances.

Le guide goodies Tour de France vous recommande aussi de porter des couleurs vives. Nul ne peut le nier : un groupe habillé pareil, une pancarte colorée ou des enfants déguisés, ça attire immédiatement. Et ajoutez à ça un peu d’énergie, des cris joyeux, un vrai enthousiasme, et vous serez impossible à ignorer. Si vous vous faites remarquer, vous repartez rarement les mains vides.

Suivez ce guide goodies Tour de France et misez sur les arrivées

Ce que beaucoup ne savent pas, c’est que les départs et surtout les arrivées d’étapes sont des spots en or. En effet, la caravane y ralentit et les lancers de goodies y sont bien plus généreux. Alors, installez-vous tôt et restez jusqu’au dernier véhicule car les plus beaux jets arrivent souvent à la toute fin.

Dans ces zones clés, le guide goodies Tour de France devient votre meilleur allié. Car on y ramasse parfois bien plus que des objets promo, comme des bidons et des musettes. Mais placez-vous avant ou après la zone de ravitaillement, là où les coureurs se délestent. Et soyez vif, bras tendus parce que c’est souvent là que les plus belles prises se décrochent.

