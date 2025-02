Batterie de vélo électrique au puffs : l’idée folle qui réutilise les déchets !

Un Britannique a trouvé un moyen original de fabriquer une batterie de vélo électrique au puffs. En récoltant ces déchets habituellement abandonnés dans l’environnement, il a réussi à créer une source d’énergie abordable et durable. Cet exploit démontre qu’on peut réutiliser des objets du quotidien pour résoudre des problématiques écologiques urgentes.

Une idée qui combine batterie de vélo électrique et puffs

Les cigarettes électroniques sont rapidement devenues une plaie écologique. Leur petite taille a rendu leur collecte difficile, mais leur impact environnemental est majeur. Chris Doel, un Britannique passionné par la recyclabilité des objets, a observé que ces batteries pouvaient offrir un potentiel énergétique. Après avoir ramassé des puffs jetées, il a démonté chaque appareil pour en extraire les piles lithium-ion. Il les a ensuite intégrées à un projet ambitieux : la création d’une batterie de vélo électrique au puffs.

Ce recyclage de cigarettes électroniques ne s’est pas fait du jour au lendemain. Doel a d’abord conçu une batterie externe avec 35 puffs avant de pousser l’idée plus loin. Après plusieurs essais, il a assemblé une batterie pour vélo en utilisant 130 puffs. Il a donc combiné leurs petites capacités pour obtenir suffisamment de puissance. Cette solution a permis de créer une batterie qui offre une autonomie de 50 km. Elle ne coûte d’ailleurs que 72 euros, un prix bien inférieur aux batteries classiques disponibles sur le marché.

Une technologie simple mais efficace et avantageuse

Le processus de fabrication de cette batterie de vélo électrique au puffs est artisanal, mais efficace. Chaque pile de cigarette électronique passe par une vérification, puis elle se fait niveler et connecter à d’autres piles via des conducteurs. Doel assemble par la suite des modules imprimés en 3D pour permettre la connexion des cellules et optimiser leur performance. En ajoutant un contrôleur, une sonde thermique, et un boîtier protecteur, il a pu créer un système de batteries sûr et fonctionnel.

Cette initiative de conception de batterie de vélo électrique au puffs offre de multiples avantages. D’un point de vue environnemental, elle réduit la quantité de déchets issus des puffs, qui contiennent des piles lithium-ion polluantes. D’un point de vue économique, elle permet de créer une batterie pour une fraction du prix habituel. Elle offre en outre une solution alternative à la surconsommation de produits électroniques. Ceci prouve qu’avec de l’ingéniosité, on peut transformer des déchets en ressources utiles.

