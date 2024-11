Audi lance un modèle sans son célèbre logo pour conquérir ce continent !

Audi s’apprête à lancer un nouveau modèle électrique sans logo pour le marché chinois. Cette décision paraît étrange au premier abord, mais elle s’inscrit dans une stratégie ambitieuse de conquête. L’objectif ? Attirer une clientèle jeune et technophile, avide de voitures électriques et intelligentes.

Un nouveau modèle électrique Audi sans logo pour la Chine

Audi a toujours eu pour ambition de se démarquer davantage en Chine. Dans ce cadre, la marque a décidé de s’associer à SAIC, un constructeur local. Leur collaboration va donner naissance une nouvelle marque dédiée exclusivement aux véhicules électriques. C’est ainsi que le géant allemand a préparé le terrain pour la conception de son prochain véhicule électrique.

Et oui ! Fini le logo classique sur la calandre des prochains modèles destinés à la Chine. À la place, le nom « AUDI » en lettres majuscules trônera fièrement sur le capot et la malle arrière. Cette nouveauté électrique sans logo d’Audi pourrait passer inaperçue en Europe. Ceci dit, elle est lourde de sens sur un marché où l’image et l’innovation technologique impactent le choix des consommateurs.

Loin des codes stylistiques traditionnels d’Audi, ces modèles adoptent un design plus futuriste et épuré. Ils ont des lignes de toit plongeantes et des signatures lumineuses innovantes. En supprimant les quatre anneaux, l’objectif principal d’Audi est de se démarquer. Elle souhaite également capter une nouvelle génération d’acheteurs avide d’innovation.

Un concept de voiture électrique prometteur pour 2025

Le concept AUDI E marque le lancement de cette nouvelle ère. Ce nouveau modèle électrique sans logo d’Audi est un shooting brake de presque cinq mètres de long. Il possède un moteur électrique de 774 cv et passe de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes. Ces atouts témoignent de la puissance et des performances impressionnantes que cette voiture sera capable de délivrer.

En outre, l’innovation ne se limite pas qu’au moteur. L’intérieur du véhicule mise sur la simplicité, avec un immense écran panoramique qui regroupe toutes les commandes. Cette absence de boutons physiques à l’intérieur reflète l’évolution vers une voiture complètement connectée. La production d’un premier modèle électrique AUDI prévu pour 2025 suivra ce nouveau concept sans logo. Une étape décisive pour le constructeur dans sa quête pour dominer le marché des voitures électriques en Chine.

