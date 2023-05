Yamaha met de la couleur à ses scooters électriques ! 

Yamaha a annoncé une nouvelle couleur pour ses scooters électriques NEO’s. Ce scooter est présent sur les marchés européens depuis plus d’un an.

Le Yamaha NEO’s a fait ses débuts en Europe en 2022 comme premier scooter électrique de série de Yamaha. Il s’agit d’une option solide pour les trajets quotidiens, d’autant plus que son groupe motopropulseur lui permet d’être exempté des taxes liées aux émissions. Pour 2023, Yamaha met à jour la gamme NEO’s avec une nouvelle couleur, « Aqua« , accessible pour les versions standard et Dual Battery.

Yamaha NEO’S obtient une nouvelle couleur AQUA

Pour l’année 2023, Yamaha a réorganisé le scooter électrique pour le marché européen avec un nouveau travail de peinture. La nouvelle couleur Aqua vient s’ajouter au « Noir de Minuit » et au « Blanc Lacté » disponibles sur la NEO depuis son lancement en 2022. Elle apporte une option qui convient à ceux qui préfèrent une certaine couleur à leur scooter, par opposition aux options binaires noir et blanc de l’année dernière.

Cette nouvelle palette de couleurs rappelle le Yamaha Fazzio 125, un scooter à cylindre bas de style rétro sur le marché asiatique. En termes de style, le NEO est de style rétro, avec des lignes épurées et un carénage minimaliste. Il existe cependant des finitions modernes avec des feux à LED et des clignotants.

Prévue pour mai 2023, le NEO’S Aqua de Yamaha coûte 3 599 € TTC, sans la prime écologique. Quant aux pilotes exigeants, ils peuvent choisir le modèle Dual-Battery. Cette version permet de profiter d’un autre pack offrant les mêmes capacités. Cela prolonge ainsi l’autonomie jusqu’à 70 km par charge. En contrepartie, il faut compter 4 399 € pour cette version.

Le Yamaha NEO’S conserve ses bases techniques

Proposé aux côtés des deux couleurs existantes, le NEO’S Aqua est basé sur les mêmes caractéristiques mécaniques des autres modèles qui composent la gamme Yamaha. En effet, cette version 2023 dispose d’un moteur électrique d’une puissance de 3,4 ch. Son couple impressionnant de 136 Nm offre au pilote une réponse rapide et une bonne capacité à gravir des pentes plus raides. Cependant, parce qu’il est considéré comme un cyclomoteur, il est limité à une vitesse maximale de 45 km/h. Les deux modes de conduite du Yamaha Neo – STD et Eco – améliorent la tenue de route. Ces dernierns incluent des freins à disques sur les roues avant et arrière pour plus de sécurité.

Le NEO conserve également sa batterie, une batterie au lithium de 50,4V. Selon Yamaha, le NEO est capable d’atteindre une autonomie de 37 km sur une seule charge. Avec un chargeur secteur standard, la charge prend environ 8 heures. Cependant, vous pouvez ajouter une seconde batterie pour doubler l’autonomie du modèle.