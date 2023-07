Yadea s’allie à Porsche pour le scooter électrique de vos rêves

Yadea a annoncé le scooter électrique VF F200, conçu conjointement avec Porsche. Sa puissance avoisine celle d’une moto thermique de 125 cm3, mais les contraintes réglementaires limitent ses performances.

Le marché des deux-roues électriques continue de croître sur plusieurs marchés, dont l’Europe. Il se compose de scooters utilitaires et de quelques machines conduites par des passionnés. Conçu en collaboration avec Porsche, le Yadea VF F200 présente une fiche technique impressionnante. Selon ce constructeur chinois, il fait partie des deux-roues électriques de la catégorie L3e dont les performances dépassent largement les attentes.

Le scooter électrique Yadea VF F200 hérite de la philosophie du design Porsche

La marque chinoise Yadea s’attaque au marché européen avec le lancement du nouveau scooter électrique F200. S’il s’est occupé du groupe motopropulseur, l’équipe de Porsche a joué un rôle plus important dans la conception de l’extérieur. Ce qui explique son design élégant et aérodynamique. Comme l’explique la société, le VF F200 a été « inspiré par le profil sculptural des voitures sportives ». Ce scooter a une carrosserie carrée, mais proportionnée qui lui confère une apparence agréable.

Yadea a également équipé le F200 d’un petit déflecteur de vent et d’un élégant phare horizontal placé dans le tablier. Quant à la forme des carénages latéraux et de la selle, ils ne manquent pas d’attirer l’attention. Ce deux-roues électrique dispose d’un espace de rangement d’environ 31 litres sous les sièges, et un tableau de bord TFT de 7,5 pouces à l’avant affiche des informations telles que la vitesse et la distance parcourue.

Le plus performant des scooters électriques L3e

Ce scooter électrique Yadea, dessiné en collaboration avec Porche, est destiné à concourir dans la catégorie L3e du marché des scooters. Il affiche une puissance de 10 kW grâce à un moteur monté sur le bras oscillant. Sa vitesse de pointe peut atteindre 100 km/h et son accélération permet d’atteindre 50 km/h en seulement 2,5 secondes.

En outre, Yadea revendique un couple astronomique de 236 Nm pour le F200. Le scooter utilise une double batterie logée sous le carénage, ce qui lui assure une autonomie d’environ 129 km avec une seule charge.

Bien que la date officielle de lancement de l’e-scooter Yadea VF F200 n’ait pas encore été annoncée, ses caractéristiques promettent un ajout intéressant au marché. Le VF F200 représente une alternative attrayante pour les amateurs de scooters électriques. Il se caractérise par une puissance exceptionnelle, une distribution du couple sans faille et une collaboration avec Porsche en matière de conception.