Voiture électrique : Comment éviter que votre batterie ne meure trop tôt ?

L’une de leurs principales préoccupations chez la voiture électrique réside dans l’endurance de sa batterie. Certes, cet élément peut durer de nombreuses années. Cela dit, elle reste coûteuse à remplacer. D’autant plus que sa dégradation peut parfois être inattendue.

Améliorer l’endurance d’une batterie de voiture électrique

Malgré leur longue durée de vie, les batteries sont sujettes à des pannes imprévues, comme nous le montre le cas de Dominique. Propriétaire d’un utilitaire électrique, il a récemment constaté que sa batterie se dégradait beaucoup plus vite que prévu. Elle mettait de plus en plus de temps à se recharger. Il a alerté son constructeur et, après des tests, elle était bien en dessous de ses capacités normales.

Heureusement, Dominique bénéficie de la garantie de son véhicule. Malgré tout, il reste un exemple frappant de l’importance de prendre soin de la batterie. Si l’endurance d’une batterie de voiture électrique varie de 8 à 12 ans en moyenne, cela dépend en grande partie de leur usage. La conduite joue un rôle clé dans sa longévité.

Comment prendre soin de cet élément de votre véhicule ? Commencez par adopter une conduite « éco » : pas d’accélérations brutales ni de freinages intempestifs. Vous économisez ainsi de l’énergie et minimisez la pression exercée sur la batterie. Évitez également de laisser votre batterie se vider complètement, mais ne la chargez pas à 100 % trop fréquemment. Chargez-la progressivement en évitant des niveaux trop bas ou trop élevés.

Les bonnes pratiques pour la recharge et l’entretien

Si vous souhaitez maximiser l’endurance de la batterie de votre voiture électrique, soignez la manière dont vous effectuez vos recharges. N’attendez pas que la batterie soit presque vide pour la recharger. Privilégiez des cycles de recharge plus courts mais réguliers. Par ailleurs, une utilisation excessive des bornes de recharge rapide peut, à long terme, affecter la santé de la batterie.

De plus, gardez à l’esprit que les batteries n’aiment pas les températures extrêmes. En hiver comme en été, je vous conseille de garer votre voiture dans un endroit tempéré. En cas de doute sur l’état de la batterie de votre voiture électrique, consultez un centre de réparation spécialisé. Évitez les réparations de fortune dans un garage classique. Ces systèmes sont très techniques et nécessitent une expertise précise.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.