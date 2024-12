Un géant du VTT va électrifier ses vélos grâce à DJI

L’arrivée du moteur pour vélo électrique de DJI marque un tournant dans l’industrie du VTT. En juillet 2024, la marque, connue pour ses drones, a lancé son système d’entraînement Avinox. Cette innovation suscite déjà un grand intérêt. Son premier modèle, l’Amflow PL Carbon, fait sensation et d’autres marques semblent prêtes à adopter cette technologie.

Le succès attendu du système Avinox

DJI a frappé un grand coup en entrant dans l’univers du vélo électrique, notamment avec son moteur pour vélo électrique. Ce système d’entraînement, baptisé Avinox, combine performance et technologie. Avec un couple de 105 Nm et une puissance maximale de 850 W, le moteur répond aux besoins des cyclistes les plus exigeants. Il s’adapte particulièrement à ceux du secteur du VTT. Ce système, en mode Boost, peut atteindre 120 Nm de couple et 1000 W. Il offre ainsi une assistance idéale pour tous les terrains.

Le moteur pour vélo électrique de DJI intègre également des fonctionnalités avancées comme une batterie de 600 Wh, un écran OLED de 2 pouces et une application mobile pour un contrôle précis. Ces caractéristiques positionnent DJI comme un acteur de poids dans l’univers du VTT électrique, un marché prometteur. L’implantation de la marque en Allemagne, en Angleterre et en Australie montre d’ailleurs l’ampleur de ses ambitions. Par contre, la France devra patienter un peu avant de voir l’Amflow PL Carbon sur ses routes.

Le moteur DJI pour vélo électrique a attiré Forbidden !

Un signe supplémentaire de l’engouement autour du moteur Avinox est l’intérêt d’une grande marque de VTT. La technologie de DJI semble avoir séduit Forbidden, un fabricant canadien. Il pourrait bien intégrer l’Avinox dans ses futurs modèles de vélos électriques. Ils n’ont pas encore officialisé la collaboration. Ceci dit, elle semble se dessiner après la publication d’une Story Instagram où le logo DJI est clairement visible sur le cadre d’un VTT. Cette image laisse entrevoir une future alliance entre DJI et Forbidden.

L’introduction de ce moteur DJI pour vélo électrique sur les VTT de Forbidden permettrait de franchir un nouveau cap en matière de performance et d’innovation. L’intégration du système Avinox semble parfaitement correspondre à la stratégie de DJI. Ce dernier mise sur des vélos tout terrain plus techniques et adaptés aux usages les plus intenses. Le marché du vélo tout-terrain électrique apparaît donc comme le terrain de jeu idéal pour la marque.

