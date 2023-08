TVS présente le très attendu scooter électrique “X”

TVS Motor Company a enfin dévoilé son tout dernier scooter électrique. Baptisé « X ». Ce nouveau scooter électrique se révèle être le plus sportif et le mieux équipé des deux-roues électriques du constructeur.

Le TVS X a vu le jour en 2018, lorsqu’il a été dévoilé sous la forme d’un modèle conceptuel appelé Creon. Aujourd’hui, quelque cinq ans plus tard, le scooter électrique a été officiellement dévoilé. D’un point de vue stylistique, le TVS X fait tourner les têtes grâce à son style à la fois futuriste et minimaliste. Compte tenu de ses caractéristiques, ce modèle basé sur le Creon devrait se positionner comme le fleuron du portefeuille de produits électriques de l’entreprise.

TVS dévoile son dernier scooter électrique

TVS Motors a dévoilé son concept de scooter entièrement électrique, le Créon, lors de l’Auto Expo 2018. L’entreprise avait publié deux vidéos de teasers offrant un aperçu du tablier avant et du profil latéral du scooter. Mais désormais, l’entreprise l’a présenté officiellement sous le nom de TVS X.

Ce scooter innovant est construit sur la robuste plateforme TVS XLETON, réputée pour sa composition en aluminium à haute résistance. À l’avant, le X s’équipe d’un phare LED empilé verticalement, accentuant encore son style futuriste.

Ce scooter dispose d’un tableau de bord numérique de 10,25 pouces compatible Bluetooth offrant diverses fonctions. En particulier, la connectivité au cloud, 3 modes de conduite, la géolocalisation, le GPS, l’aide au stationnement, la sécurité et l’antivol. En tant que scooter connecté, le TVS X se distingue par son système Play Tech, qui ouvre la porte au bien-être, aux jeux, à la navigation et aux fonctionnalités vidéo en direct. Ce scooter peut se connecter avec les smartphones, les smartwatches et les casques. En outre, le scooter dispose de Smart Shield, une fonction de sécurité conçue pour contrecarrer les accès non autorisés. Le nouveau TVS X roule sur des roues de 12 pouces à l’avant et à l’arrière.

Un scooter électrique à une vitesse de 105 km/h

En plongeant dans la technologie du nouveau TVS X, on trouve un moteur électrique assez puissant intégré dans le bras oscillant arrière. Il atteint une puissance de 11 kilowatts (environ 14,3 chevaux) et permet au scooter d’atteindre une vitesse de pointe de 105 km/h. En outre, il promet une accélération rapide de zéro à 40 km/h en seulement 2,6 secondes. Il offre aux pilotes le choix entre trois modes de conduite distincts : Stealth, Xtride et Xonic.

Cette prouesse électrique bénéficie d’une batterie d’une capacité de 3,8 kWh. Grâce à un chargeur de 3 kW, il se recharge de 0 à 50 % en l’espace d’une heure. Ce scooter intègre également un système de freinage régénératif sélectionnable et un système ABS de pointe pour une sécurité accrue.

Cette prouesse électrique bénéficie d’une batterie d’une capacité de 3,8 kWh. Grâce à un chargeur de 3 kW, il se recharge de 0 à 50 % en l’espace d’une heure. Ce scooter intègre également un système de freinage régénératif sélectionnable et un système ABS de pointe pour une sécurité accrue.

Grâce à ses performances sportives et à sa qualité de construction, il pourrait bien donner du fil à retordre à Ather Energy et à Ola Electric.