Rugby : comment regarder le tournoi des six nations depuis l’étranger ?

L’heure est venue. Les Six Nations entrent en guerre, et cette édition s’annonce plus féroce que jamais. Qui écrira la légende ? Qui tombera au combat ? Nous sommes sur le point de vivre un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte. Découvrez comment regarder le tournoi des six nations où que vous soyez dans le monde.

Après la NBA, le Tournoi des Six Nations rallume tous les ans la flamme d’un héritage vieux de plusieurs siècles. Oubliez les calculs, oubliez les statistiques. Ici, ce n’est pas sur le papier que se joue le destin, mais bien sur la pelouse, dans la sueur et l’effort.

Le Tournoi des Six Nations, c’est l’essence même du rugby : brutal, tactique, imprévisible. Nous savons que chaque match peut faire basculer l’histoire, que chaque instant peut être le théâtre d’un exploit insensé. Et cette saison, les compteurs sont remis à zéro. Les anciens rois vacilleront-ils sous la pression ? Les outsiders créeront-ils la surprise ? Une chose est sûre : le rugby que nous aimons tant s’apprête à nous offrir des moments d’exception.

Comment regarder le tournoi des six nations depuis l’étranger ? Le Tournoi des Six Nations s’annonce électrique ! Bonne nouvelle pour les fans : tous les matchs sont diffusés en direct et gratuitement sur France TV ! Et si vous êtes à l’étranger, pas de panique : avec la bonne solution, vous pourrez toujours accéder aux chaînes de France Télévisions et vivre l’intensité du tournoi où que vous soyez. Voici comment y accéder sans aucune barrière :

Installer un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancer le VPN

Sélectionner un serveur situé en France

Regarder librement les matchs sur https://www.france.tv/ Essayer NordVPN gratuitement 30j

Tout ce qu’il faut savoir sur le tournoi des six nations

Entre confirmation, revanche et montée en puissance, le Tournoi des Six Nations 2025 promet du spectacle et de l’intensité.

L’Angleterre, avec Steve Borthwick à la barre, sera dans une position délicate. Maro Itoje prend le capitanat après une série de forfaits importants, mais l’équipe se relève avec des joueurs comme Will Stuart et Jamie George, capables de tout renverser.

L’Écosse, quant à elle, arrive avec de grandes ambitions. L’absence de Sione Tuipulotu n’affaiblit pas la détermination de cette équipe. Rory Darge et Finn Russell seront les leaders de cette formation. Du côté de la France, l’équipe de Fabien Galthié continue d’impressionner. Antoine Dupont, l’âme de cette équipe, a les épaules pour mener ses coéquipiers à la victoire, mais chaque match sera un vrai défi. Le pack d’avants est prêt à briller, mais les absences risquent de peser lourd.

Le Pays de Galles, emmené par Jac Morgan, s’annonce également comme un adversaire redoutable. Le groupe est toujours aussi coriace, avec des joueurs capables de réaliser des performances exceptionnelles, comme Ben Warren et Taine Plumtree. Si la cohésion et la stratégie sont là, les Gallois peuvent créer la surprise à chaque instant. L’Irlande, quant à elle, semble invincible. Avec Caelan Doris à la tête de cette équipe pleine de stars, ils sont prêts à faire trembler l’Europe. Mais avec l’absence de Tadhg Furlong, l’Irlande devra trouver des réponses rapides et solidifier sa défense pour maintenir son statut de favori. Un défi de taille, mais rien de trop grand pour une équipe de cette envergure.

Et enfin, l’Italie, menée par Michele Lamaro, continue de grandir et de surprendre. Cette année encore, ils arrivent avec des ambitions haut placées, prouvant que le rugby italien peut bousculer les hiérarchies établies. Ils ont une équipe solide et des joueurs comme Ange Capuozzo.

Calendrier du Tournoi des Six Nations 2025

Première journée

31 janvier à 21 h 15 – Stade de France, Saint-Denis

France 43 – 0 Pays de Galles

France 43 – 0 Pays de Galles 1er février à 15 h 15 (Cuttitta Cup) – Murrayfield Stadium, Édimbourg

Écosse 31 – 19 Italie

Écosse 31 – 19 Italie 1er février à 17 h 45 (Millennium Trophy) – Aviva Stadium, Dublin

Irlande 27 – 22 Angleterre

Deuxième journée

8 février à 15 h 15 – Stade olympique, Rome

Italie – Pays de Galles

Italie – Pays de Galles 8 février à 17 h 45 (Trophée Eurostar) – Allianz Stadium, Londres

Angleterre – France

Angleterre – France 9 février à 16 h (Centenary Quaich) – Murrayfield Stadium, Édimbourg

Écosse – Irlande

Troisième journée

22 février à 15 h 15 – Principality Stadium, Cardiff

Pays de Galles – Irlande

Pays de Galles – Irlande 22 février à 17 h 45 (Calcutta Cup) – Allianz Stadium, Londres

Angleterre – Écosse

Angleterre – Écosse 23 février à 16 h (Trophée Garibaldi) – Stade olympique, Rome

Italie – France

Quatrième journée

8 mars à 15 h 15 – Aviva Stadium, Dublin

Irlande – France

Irlande – France 8 mars à 17 h 45 (Doddie Weir Cup) – Murrayfield Stadium, Édimbourg

Écosse – Pays de Galles

Écosse – Pays de Galles 9 mars à 16 h 00 – Allianz Stadium, Londres

Angleterre – Italie

Cinquième journée

15 mars à 15 h 15 – Stade olympique, Rome

Italie – Irlande

Italie – Irlande 15 mars à 17 h 45 – Principality Stadium, Cardiff

Pays de Galles – Angleterre

Pays de Galles – Angleterre 15 mars à 21 h (Trophée Auld Alliance) – Stade de France, Saint-Denis

France – Écosse

Suivez le Tournoi des Six Nations, peu importe où vous êtes !

Cette année encore, France Télévisions régale les amateurs de rugby en diffusant tous les matchs du Tournoi des Six Nations gratuitement sur ses chaînes publiques. France 2 va vibrer sous l’adrénaline des essais, des passes millimétrées et des plaquages spectaculaires.

Toutes les rencontres sont à portée de main, tous les moments épiques seront à vous. Le seul souci ? Vous êtes loin de la France, à l’autre bout du monde. Parce que oui, si la plateforme france.tv fonctionne à merveille en France, il existe un petit obstacle : le fameux géo-blocage. En dehors de l’Hexagone, la plateforme refuse l’accès aux matchs. Vous vous retrouvez devant un écran noir, un message d’erreur frustrant.

Alors, que faire ? Se résigner et se dire que cette année, on va manquer l’essentiel de la compétition ? Non, bien sûr que non ! Avec un VPN pour le streaming, vous pouvez aisément contourner les restrictions et profitez d’une adresse IP française partout dans le monde. Le meilleur dans tout ça ? Avec une solution comme NordVPN, vous profitez d’une expérience fluide, sans lag et sans coupure. Ne ratez aucune passe décisive.

Ajoutez à cela, une protection en béton grâce à un cryptage de niveau militaire et un des fonctionnalités de sécurité avancées. Plus d’excuses ! Le stade vous attend… à la maison !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn