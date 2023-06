Test du Horwin SK3 : un bon scooter électrique 125cc low cost ?

Toujours à l’affût des dernières nouveautés en matière de scooters électriques, nous allons soumettre le Horwin SK3 à un test approfondi. Découvrez si ce maxi scooter est à la hauteur de vos attentes.

Basée en Autriche, Horwin est spécialisée dans les motos et scooters électriques à prix abordable. Leur dernier produit en date est un scooter chic appelé SK3. Conçu comme un moyen de transport pratique, le SK3 a un design simple, moderne et sportif. Le SK3 passe maintenant sur notre banc d’essai.

Caractéristiques techniques Moteur : moteur de moyeu de 2 800 watts

Batterie : 72 V/36 Ah

Freins avant et arrière : frein à disque

Autonomie selon constructeur : 130 km

Temps de charge : 4,5 heures

Hauteur d’assise : 780 mm

Poids : 89 kg (hors batterie)

Horwin SK3 : Design

Le scooter électrique Horwin SK3 est un nouvel ajout à la collection Horwin. Équivalent 125cc, il résulte d’années de recherche et de développement. Lors de notre test, nous avons constaté que ce maxi scooter électrique a été conçu pour offrir une expérience de conduite ultime. Mais arrêtons-nous un instant pour parler d’esthétique.

Le SK3 se distingue de ses prédécesseurs par son design plus affûté. Ce scooter électrique 125cc séduit par ses lignes épurées, sa finition brillante et surtout ses détails élégants.

A souligner que son design minimaliste, rehaussé par l’éclairage LED environnant, lui confère un caractère plus à la mode. De plus, ce scooter embarque un siège confortable et un plancher spacieux. Ces caractéristiques contribuent également à votre confort sur les longs trajets.

Son panneau d’affichage à fond noir agréable indique clairement la vitesse, la distance parcourue et le pourcentage de la batterie. Son guidon a été orné par des garnitures de type maxi-scoot, en accord avec l’ergonomie propre à la marque. Sur la gauche se trouvent des feux de croisement, des clignotants, un klaxon tandis qu’à la droite, il a le sélecteur des différents modes.

On peut cependant regretter quelques assemblages, comme la trappe de vide poche.

Test Horwin SK3 : expérience de conduite

Après ce petit tour d’horizon esthétique, on peut dire qu’Horwin a porté une attention particulière à chaque détail de sa conception. Mais cette attention ne s’arrête pas là, elle s’étend au choix des composants pour offrir un scooter agréable à piloter. Que ce soit sur un asphalte lisse ou sur une route cahoteuse, il s’assurera que votre conduite est toujours confortable et agréable.

Le scooter SK3 dispose de doubles amortisseurs hydrauliques à l’avant et à l’arrière. Un système de freinage CBS (Combined Brake System) est utilisé. Il sert à rendre le processus de freinage sûr et solide et augmente la protection contre le blocage d’une des deux roues.

Par ailleurs, le SK3 a un empattement long de 1350 mm, une longueur de 1993 mm, une largeur de 750 mm et une hauteur de 1130 mm. En outre, il a une capacité de charge maximale de 280 kg et peut accueillir jusqu’à deux personnes.

Les phares sont équipés de lampes LED. Grâce à leur lumière plus claire et plus blanche, elles traversent littéralement la nuit et sont de loin supérieures aux lampes à incandescence standard. Par rapport à la lumière jaune des lampes halogènes conventionnelles, les lampes à LED sont très proches de la couleur de la lumière du jour. Elles donnent au conducteur une impression plus naturelle de la situation routière.

Un maxi scooter pratique

Ce scooter électrique bénéficie en outre de quelques éléments utiles qui complètent son ergonomie à bord. On y trouve une béquille latérale et centrale, un port USB . Ce dernier vous permet de recharger votre smartphone pendant votre déplacement. Pratique, une télécommande est intégrée à la clé du véhicule. Vous pouvez ainsi démarrer, arrêter et même verrouiller le scooter sans avoir à mettre la clé dans la serrure de contact. Disponible en 3 couleurs : gris anthracite, bleu et or.

Test Horwin SK3 : performance du moteur et de la batterie

Le SK3 impressionne non seulement par son look, mais aussi par ses performances. Son moteur puissant et sa batterie en font un excellent choix pour la conduite en ville et les longs trajets.

En effet, le Horwin SK3 est alimenté par un moteur de 6,2 kW couplé à une batterie de 2,52 kWh. Ce moteur compte parmi les plus puissants de cette catégorie et atteint 60kmh en 6 secondes. La puissance constante du moteur assure une conduite plus souple dans toutes les conditions de route. Comparé aux cyclomoteurs à moyeu, ce vélo fait un peu de bruit, ce que certains préfèrent.

La société affirme que la vitesse maximale est limitée à 90 km/h avec une autonomie maximale de 130 km. Si vous avez besoin d’encore plus d’autonomie, une batterie en option est disponible pour la doubler à 160 km. Le revers de la médaille est que vous perdrez de l’espace sous le siège. Plus encore, les batteries ne peuvent pas être coupléesn par conséquent, il faut impérativement ouvrir le siège pour brancher la seconde batterie. Petit réconfort : la longueur du câble suffit pour brancher la deuxième batterie sans devoir intervenir.

La batterie a une durée de vie d’environ 1000 cycles de charge, ce qui signifie qu’elle durera longtemps. Le Horwin SK1 est donc non seulement durable et respectueux de l’environnement, mais aussi rentable. En outre, le moteur électrique nécessite peu d’entretien, ce qui signifie moins de temps et d’argent à consacrer aux réparations.

Verdict

Horwin est une marque qui élargit rapidement sa gamme de modèles. Alors, comment le SK3 se compare-t-il à ses concurrents ? Ce nouveau venu place la barre plus haut. L’expérience de conduite se révèle plus agréable, plus raffinée avec un plancher plus grand. Le rapport qualité-prix est attractif, avec un prix de départ de 4 490 €.

L’expérience de conduite se révèle plus agréable, plus raffinée. Que vous soyez un pilote expérimenté ou que vous commenciez tout juste à conduire un scooter électrique, il s’agit d’un excellent choix.

Design sportif

Système de freinage efficace

Performance en zone périurbaine

Autonomie limitée

Design - 9 Conduite - 8.5 Performance - 9.5 Prix - 9.2 9.1 Design : Un scooter électrique 125cc au style agressif et moderne. Conduite : Assure une conduite agréable et une reprise linéaire, même s'il se montre bruyant. Performance : Un maxi scooter electrique puissant, peut rouler à 90 km/h. Prix : Rapport qualité-prix attractif, avec un prix de départ de 4 490 €. User Rating: Be the first one !