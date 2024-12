STRONG NETWORKS : solutions pour streaming 4K et consoles sans latence

Avec la sortie de la PlayStation 5 Pro et l’essor du streaming en 4K, la demande en bande passante explose. Ces nouvelles technologies exigent des réseaux plus performants pour garantir une expérience fluide. STRONG NETWORKS propose des solutions simples et efficaces pour améliorer votre connexion Wi-Fi et maximiser vos loisirs numériques.

Wi-Fi 6 avec le kit ATRIA Mesh AX3000

Pour profiter pleinement des consoles de nouvelle génération et des plateformes de streaming, STRONG présente le kit ATRIA Mesh AX3000. Ce système maillé offre une couverture jusqu’à 350 m² avec seulement deux boîtiers. La technologie Wi-Fi 6 Dual Band garantit un débit de 3 000 Mbit/s, parfait pour les téléviseurs connectés et les consoles exigeantes.

Ce kit, avec ses trois ports Gigabit Ethernet, permet de connecter simultanément plusieurs appareils. Il évite ainsi les congestions. Jusqu’à 254 appareils peuvent être connectés sans risque de surcharge. Je vois dans cette solution un moyen simple d’optimiser un réseau existant. Elle permet également d’éliminer les problèmes de latence et de débit.

Switchs Ethernet pour une connexion filaire optimale

Lorsque plusieurs appareils doivent être connectés en un seul point, STRONG propose les switchs SW8000P et SW8000M. Ces dispositifs disposent de huit ports Gigabit Ethernet adaptatifs pour gérer les besoins en connectivité. Avec une capacité de commutation de 10 Gbps, ils assurent une connexion stable et rapide, même lorsque plusieurs appareils sont actifs. Le design silencieux et compact de ces switchs permet une installation discrète, que ce soit en position verticale ou horizontale. Ils conviennent parfaitement pour un usage domestique ou professionnel, surtout dans un salon ou un bureau.

Avec les solutions STRONG NETWORKS, il est possible de tirer le meilleur parti des technologies actuelles. Que ce soit pour une console, une télévision connectée ou un ordinateur, ces produits garantissent un réseau fluide et fiable. Pour les amateurs de jeux et les passionnés de streaming, ces innovations représentent une véritable évolution. Je note que STRONG répond à la montée en puissance des usages numériques. La marque simplifie également la vie de ses utilisateurs.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

